Alzira celebra el 150 aniversari de la creació de la seua Policia Local

Aquest dilluns es complixen 150 anys des de la creació del cos de la Policia Local d’Alzira, va ser el dia 29 de gener de 1874, durant l’alcaldia de José Dolz Martí, fruit de la necessitat de la població alzirenya.

Amb motiu de l’efemèride l’Ajuntament celebrarà un acte el proper divendres 2 de febrer a les instal·lacions de la Central de la Policia Local a l’avinguda del Pare Pompili 15, en què es farà un acte institucional de benvinguda als nous agents, reconeixement als agents que porten 25 anys i celebrar amb el col·lectiu esta trajectòria. Per últim, també es presentarà en acte públic el material gràfic i vídeo creat a tal efecte.

També hui s’ha portat a terme un programa especial d’Alzira Ràdio en el que ha participat la regidora de Seguretat, Gemma Alós junt a Rubén Pastor i Rubén González, agents que han portat a terme una investigació de 5 anys sobre la història de la Policia Local. En l’espai han aprofitat per a fer un exhaustiu repàs a la història de la creació i els antecedents que van envoltar el naixement del cos.

Alzira fou una de les primeres poblacions valencianes que constituí oficialment el seu cos de guàrdia municipal propi. Fins a eixe moment eren els vigilants nocturns, anomenats popularment serens i alguns vigilants diürns, els encarregats de garantir la tranquil·litat dels alzirenys i alzirenyes a la vila, mentre que al terme era la guarda rural l’encarregada d’eixa funció.

La policia alzirenya començà el seu treball de servici públic en el vestíbul d'entrada de la casa consistorial al carrer de Sant Roc 6, fins que en el mes de setembre de 1997 la seu policial fou traslladada al número 12 del mateix carrer, a la coneguda Casa dels Martínez, fins el 13 de març de 2023, data històrica d’inici de les activitats policials en l’actual edifici.

Recordem que la Policia Local d’Alzira va rebre en l’any 2021, la insígnia d’Or de la Ciutat en l’acte celebrat al Gran Teatre. Coincidint amb el 40 aniversari de la dona a la Policia Local, en un any en què la pandèmia de la COVID-19, va marcar l’activitat dels agents.

Al llarg dels anys no sols han contribuït al manteniment de l’ordre i de la seguretat en la ciutat, sinó que han ajudat en l’assistència a les persones en situació més vulnerable, han estat essencials en moments històrics com la pantanada o durant els mesos de confinament; han constituït una peça clau en l’atenció a la ciutadania des de la proximitat i la vocació de servei públic per superar diverses situacions d’emergència. La regidora ha aprofitat per a felicitar en directe a tots i totes les integrants en este dia per a celebrar i estar satisfets de la trajectòria professional d’un cos amb tanta història “la meua estada dins de la policia, era un repte que m’abellia i que em pareix molt interessant. El cos és un grup molt implicat i amb moltes ganes d’emprendre noves activitats, com diu l’eslògan de l’aniversari, vull felicitar-los per estos 150 anys al costat dels alzirenys i alzirenyes” ha destacat.