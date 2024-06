Alzira posa en funcionament un canal d'1,5 quilòmetres per evitar inundacions de les barrancades provocades per la pluja

L’Ajuntament d’Alzira ha presentat la finalització de les obres de la segona fase del canal interceptor dels barrancs de les Estrelles, Fosc, Gracia Maria i del Camí de l’Arena. El canal interceptor de les Bases té una llargària de més de quilòmetre i mig i permet recollir l’aigua dels barrancs per a evitar l’entrada en el clavegueram de la població i que provoque inundacions en diversos barris de la ciutat.

Amb esta obra, l’aigua dels barrancs que abocaria en la població s’intercepta i canalitza cap al barranc de la Casella, sent una primera barrera perquè entre en la ciutat. A més, el canal compta en la seua connexió amb la Casella una sèrie de comportes pensades per a tancar el canal en cas que s’incremente el seu cabdal . En este cas, el canal tindria una doble utilitat ja que funcionaria com a tanc de tempestes i permetria emmagatzemar un total de 50 milions de litres i té una capacitat hidràulica de 14.000 litres per segon.

La primera fase de les obres que es va completar al 2018 es va impulsar des de l’Ajuntament d’Alzira i va suposar una inversió de 146.132,43 euros de l’Ajuntament en l’expropiació dels terrenys i unes obres realitzades per la Direcció General de l’Aigua valorades en 1.577.960,95 euros.

Les obres que s’han acabat són les de la segona fase que donen continuïtat al canal construït en la primera fase en 2018. En esta segona fase s’han construït 720 metres més de canal, amb una alçada entre 2 i 3 m que discorre paral·lel al camí de Pescadors . El pressupost d’esta segona fase ascendix a 1.201.453,26 euros i l’ha finançat Aigües de València, que és l’empresa concessionària de la gestió de l’aigua potable i el clavegueram d’Alzira. Aquesta mateixa empresa també s’ha fet càrrec de l’expropiació dels terrenys valorada en 295.306,48 euros. El tècnic d’Aigües de València ha explicat que les obres d’esta segona fase s’han allargat dos anys i mig a causa d’una sèrie de serveis afectats que calia desviar, com ha sigut un gasoducte i línies aèries i subterrànies d’electricitat.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha destacat que “és una de les obres més importants que s’han fet en Alzira en matèria d’inundabilitat, i suposa una defensa dels barris i dels veïnat d’Alzira davant les barrancades provocades per pluges, que són les que últimament provoquen més problemes en la població”. El regidor d’Obres i Infraestructures Públiques, Vicent de la Concepción, ha avançat que també es posarà un sistema per a mesurar en temps real la pluja que cau en diversos punts i així previndre i calcular de manera més efectiva el funcionament del canal“. Per la seua part, el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, ha destacat que ”la consecució del canal interceptor és l’acció més decidida de l’Ajuntament d’Alzira per a minimitzar els problemes d’inundabilitat de la ciutat i que ve fent-se en tres últimes legislatures, amb la col·laboració d’altres institucions“.