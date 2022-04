Benicàssim lamenta quedar fora de les ajudes del Govern pels danys del temporal d'agost valorats en 3 milions

Benicàssim ha quedat fora de les ajudes del Govern central per a reparar els danys patits per les seues platges en el temporal del passat 29 d'agost que va arribar a registrar 147 litres per metre quadrat en una hora. El temporal Glòria va ocasionar danys valorats en 3 milions, segons els serveis tècnics municipals.

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències, dependent del Ministeri de l'Interior, ha notificat a l'Ajuntament de Benicàssim la denegació de les ajudes sol·licitades pel consistori, i això “ha caigut com un pitxer d'aigua freda, perquè no comprenem aquesta decisió”.

El capítol del xàfec del 29 d'agost va produir danys que van afectar les vies públiques, la totalitat de les platges i va afectar considerablement l'estació depuradora de Benicàssim, quan encara la població es trobava en plena temporada alta estival, la qual cosa va obligar el consistori a treballar intensivament per a recuperar la normalitat de manera urgent i no perdre així el que restava de temporada turística.

Durant la primera setmana de setembre i mentre el municipi continuava amb els treballs, representants de la Diputació Provincial de Castelló com de la Generalitat Valenciana van visitar les zones més afectades de Benicàssim, comprometent-se totes dues administracions a posar a disposició tots els recursos necessaris per a col·laborar en la recuperació de la normalitat al més prompte possible.

A aquest efecte i amb la finalitat de poder sol·licitar les ajudes, el 2 de setembre es va celebrar un ple extraordinari en el qual es va aprovar per unanimitat de tots els grups, sol·licitar al govern la declaració de “zona afectada greument per emergència de protecció civil” equivalent al que comunament es coneix com a “zona catastròfica”.

Davant aquesta situació l'alcaldessa Susana Marqués ha manifestat que “ara només ens queda confiar que la Generalitat Valenciana sí que atorgue les ajudes i recuperar part dels diners que invertim de manera urgent per a recuperar-nos i reparar els danys, que ens va permetre no donar per perduda el final de la temporada estival per als nostres veïns, turistes i empresaris locals”.