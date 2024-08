Bielsa i Mazón anuncien la construcció d'un nou centre de salut en la visita del president a les festes de Mislata

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha realitzat la seua primera visita oficial a la ciutat. Després de ser rebut per l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha signat en el Llibre d'Honor de la ciutat. A continuació, al costat del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la vicealcaldessa de Mislata, Mª Luisa Martínez, han mantingut una reunió de treball en la qual Bielsa li ha traslladat a Mazón les principals necessitats i reivindicacions de la ciutat.

Després de la reunió, han traslladat els acords als quals han arribat i els compromisos de noves inversions a Mislata per part de la Generalitat, destacant tres. En primer lloc, la construcció d'un nou centre de salut gràcies a la inversió de 4,2 milions d'euros, que possibilitarà nous i millors serveis, així com més personal mèdic per a atendre a tota la ciutadania, i que se situarà en la zona de les instal·lacions prefabricades de l'actual col·legi Maestro Serrano. En segon lloc, el compromís d'impulsar de nou les obres, hui paralitzades, de l'Auditori Municipal. I, en tercer lloc, la consecució del projecte d'accés nord a la ciutat, reivindicació històrica del Mislata.

L'alcalde Carlos F. Bielsa, ha declarat que “és important aconseguir acords entre les dos institucions, per damunt de les idees polítiques, perquè es tracta de projectes imprescindibles per a millorar la vida de les persones i atendre les necessitats de la ciutadania”. Bielsa ha agraït la predisposició del govern de la Generalitat per a donar continuïtat a molts dels projectes que es van iniciar en la passada legislatura amb el govern de Ximo Puig.

A més d'aquests tres acords principals, Bielsa ha reivindicat també la necessitat de desbloquejar per part de la Generalitat la inversió en matèria educativa que incloïa el Pla Edificant i que afecta quatre centres educatius de Mislata; la posada en funcionament de la residència de la tercera edat i centre de dia per a majors; així com que Mislata compte amb una Escola Oficial d'Idiomes pròpia i la celeritat de l'execució i el compliment de terminis en la rehabilitació i ampliació de l'Hospital Militar.

Per a finalitzar la trobada, l'alcalde i part de la corporació, així com tècnics municipals, han acompanyat al president Mazón a visitar l'estat de les obres del nou Auditori Municipal, el qual, segons declaracions del mateix Mazón, estarà finalitzat abans de 2027.