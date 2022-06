Bravo anuncia que el nou de Palau de Justícia de Llíria estarà finalitzat al març de 2024

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha signat aquest dimarts en la capital del Camp de Túria, l'acta de replanteig i inici d'obres del nou Palau de Justícia de Llíria. Està previst que els treballs concloguen al març de 2024 amb una inversió de 15,4 milions.

El nou edifici, amb 10.000 metres quadrats de construcció, se situarà en un solar cedit per l'Ajuntament de Llíria al carrer Bétera, i estarà dividit en sis plantes i dos soterranis que concentraran els òrgans i serveis judicials que, ara mateix, estan repartits en tres locals de la ciutat edetana.

L'alcalde Joanma Miguel, que ha assistit a l'acte acompanyat per membres de l'equip de Govern, ha destacat que “es compleix així una altra reivindicació històrica en el nostre municipi, que per fi comptarà amb unes dependències judicials unificades, modernes i àmplies, adaptades a les necessitats de tot el col·lectiu de professionals que treballa en elles, a més de facilitar un millor servei a la ciutadania d'un partit judicial que atén 170.000 persones repartides en 41 poblacions”.

El nou Palau de Justícia de Llíria és una seu dissenyada per a albergar 600 persones cada dia, entre els quasi 100 professionals que treballaran allí i les 500 usuàries. Com la resta dels jutjats de nova planta que s'estan construint en la Comunitat Valenciana, serà accessible, energèticament sostenible i completament digital.

En la planta baixa se situarà el Registre Civil, que tindrà una sala de lactància, les sales de vistes (que comptaran amb zones d'espera, espai per a persones detingudes i estades segures per a declaracions de víctimes de manera que es preserve la seua identitat), el jutjat de guàrdia amb accés 24 hores independitzat de l'edifici i les dependències per a l'Advocacia i la Procura.

També se situarà l'Oficina d'Assistència a la Víctimes del Delicte, la Clínica Mèdic-Forense, la Unitat de Valoració Integral, el gabinet psicosocial i la cambra Gesell.

En la resta de les plantes se situaran els set òrgans judicials que té actualment el partit judicial de Llíria i s'ha habilitat una reserva d'espai per a tres més, entre ells el nou jutjat de Primera Instància i Instrucció la creació de la qual ja s'ha sol·licitat al Ministeri de Justícia.