Bunyol suspén ja l'edició de la Tomatina 2021

Malgrat ser a l'agost l'Ajuntament de Buñol ha anunciat ja el mes de març que cancel·la la Tomatina 2021, i que la deixa en "conserva" la batalla internacional de tomaques "per a poder celebrar en plenitud aquesta batalla pacifica". L'esdeveniment que a causa de la pandèmia es va veure obligat a cancel·lar el seu 75 aniversari haurà d'esperar que les previsions i les condicions sanitàries milloren, tal com va indicar l'alcaldessa de Bunyol, Juncal Carrascosa.

No obstant això, des de l'Ajuntament de Bunyol es vol mantindre viu l'esperit de la Tomatina, com ja s'ha fet durant aquest passat any, a través d'un 'challenge' on es va aconseguir la implicació de nombrosos ciutadans d'Espanya, que van celebrar el seu particular Tomatina a casa.

La regidor de Turisme i Tomatina, María Valles, va explicar que “enguany, ens veiem en l'obligació de reconéixer que la Tomatina tal com s'ha celebrat durant els últims 75 anys, haurà d'esperar a temps millors, perquè si no se celebra com una festa al carrer, de manera participativa i popular, el millor és deixar-se guiar per la prudència i esperar a celebrar-la en plenitud”.

Juncal Carrascosa, ha explicat que Bunyol “és un municipi creatiu, terra de músics i d'emprenedors, on no ens deixem véncer davant l'adversitat” pel que “des de l'Ajuntament estem treballant tots braç a braç, perquè enguany, la Tomatina continue viva i tornem a gaudir-la”

Per la seua part l'edil María Valles va anunciar que “farem un pas més cap a la parcel·la digital, establint un pla en el qual tothom torne a sentir-se partícip, on tots puguem gaudir de nostra Tomatina, encara que siga des d'un punt de vista diferent, fent que romanga viva en la nostra ment i els nostres cors, perquè estem segurs que La Tomantina tornarà i ho farà en tota la seua esplendor”.