Calp aprova l'ordenança reguladora del servei de taxi

El ple de l'Ajuntament de Calp ha aprovat de manera inicial l'ordenança reguladora del servei de taxi, una norma altament demandada pel sector en el municipi ja que l'anterior legislació datava de 1996. La nova ordenança s'adapta a la Llei del Taxi de la Generalitat Valenciana de 2017 i una de les seues principals novetats és que regula per primera vegada les transmissions de les autoritzacions de taxi a més de les proves de capacitació per a l'obtenció de la llicència i contempla, entre altres aspectes, un ampli règim de sancions, com estableix també la llei autonòmica.

La norma ha sigut consensuada amb l'Assemblea de l'Associació de la Ràdio Taxi de Calp i recull també una de les seues peticions com és l'obligatorietat que els taxistes porten una indumentària adequada (es prohibeix portar pantalons curts i pantalons amb trencats). I així mateix s'ha acordat que els taxis hagen de portar sobre les seues portes una imatge corporativa que consisteix en una part del Penyal d’Ifac en verd amb el número del taxi juntament amb el nom del municipi.

L'ordenança ha sigut aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern (Somos Calpe, PSPV i Compromís) i de Defendamos Calpe amb l'abstenció del PP.

El regidor de Seguretat ciutadana i mobilitat, Guillermo Sendra, ha destacat la importància de renovar i actualitzar una ordenança com aquesta, que permet donar resposta a les necessitats i peticions del sector. I ha afegit que preveu novetats que van en benefici dels titulars de les autoritzacions com dels propis usuaris com són unes proves de capacitació “molt més exigents, que busquen que els nous taxistes tinguen especial empatia i preparació amb les persones amb capacitats limitades” ja que es valora el coneixement del llenguatge de signes així com formació en el tractament i atenció d'aquesta mena de col·lectius.

El portaveu de Defendamos Calpe, Paco Quiles, va manifestar la seua posició favorable a aquesta ordenança i va plantejar la problemàtica que té un municipi turístic de Calp en relació al seu nombre de taxis que ve limitat per llei d'acord amb la seua població empadronada, fixat en 25 i que resulta insuficient en temporada alta.

Per part del grup municipal del PP, Francisco Fernández de Ybarra va assenyalar que actualitzar la normativa dels taxis era “positiu” si bé va indicar que: “el servei en sí que donades les característiques de Calp com a municipi turístic és complicat i s'haurien d'idear sistemes impulsats per l'Ajuntament anant de bracet amb el col·lectiu per a millorar el servei tant en temporada alta com baixa”. “Aquest servei és de vital importància per a la imatge i sensació que s'emporten els visitants de la localitat”, ha afegit.

Ximo Perles, com a portaveu de Compromís, va manifestar el seu desgrat en relació al model de concessió de les autoritzacions de taxi previst en la llei autonòmica i que necessàriament ha d'aplicar l'ordenança municipal. “No m'acaba d'agradar el model en què les llicències administratives es concedeixen per a un termini indeterminat i que acaben sent objecte de comerç; no és el model que a mi més m'agrada” i va indicar la seua preferència pel sistema de concurs – oposició establit per a les concessions de notaries i els registres de la propietat. Amb tot va indicar que el seu objectiu no era qüestionar l'ordenança que ha d'adaptar-se a la llei de la Generalitat.

L'alcaldessa Ana Sala va reiterar les limitacions que tenen els ajuntaments per les normatives supramunicipals a les quals s'ha d'adaptar la legislació municipal i va assenyalar que amb l'aprovació d'aquesta ordenança s'actualitzen també les tarifes del servei del taxi, una petició també reivindicada pel sector.