La CEV aposta pel parc logístic de Vallada com a plataforma de reindustrialització de les comarques centrals

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha acollit aquest dijous la presentació del parc empresarial i logístic de Vallada. Es tracta d’un parc logístic d’1.300.000 metres quadrats amb directa accessibilitat al Corredor Mediterrani, les obres d’urbanització del qual es trobaven paralitzades des de l’any 2009 i que s’ha resituat novament en el punt de mira de l’interés empresarial i institucional a conseqüència del moment de particular dinamisme que viu el sector industrial i logístic de la Comunitat Valenciana.

Com ha assenyalat la presidenta de CEV València, Eva Blasco, per la seua posició geogràfica i la seua gran accessibilitat al Corredor Mediterrani: “El parc empresarial i logístic de Vallada està en disposició de convertir-se en l’espai econòmic central de les comarques centrals”.

Sense entrar en els detalls tècnics, Eva Blasco, ha assegurat que “aquest parc té tot el suport de la CEV perquè busca garantir el futur industrial del territori i perquè amb ell es reduirà la manca de sòl industrial en la Comunitat Valenciana. Una manca que complica que en l’actualitat més empreses puguen situar-se en el nostre territori”.

Així mateix, i a la vista de la puixança que viu el sector logístic, ha qualificat d’encert la inversió en aquest projecte i ha cridat a aprofitar la bona localització que ofereix per a activitats logístiques associades al trànsit marítim.

Per la seua part l’alcaldessa de Vallada, María José Tortosa, s’ha mostrat satisfeta per poder tancar el cercle reputacional de parc i ha assegurat que “amb jornades com la de hui entrem en una nova etapa de gestió del projecte de Valpark, una etapa enfocada a la materialització real de projectes d’inversió i a la dinamització del potencial industrial i logístic de tota la comarca de La Costera”.

Reindustrialització

Valpark se situa en el centre geogràfic exacte del traçat logístic de La Costera, sent a més l’únic parc logístic de grans dimensions que es troba equidistant entre les ciutats de València, Alacant i Albacete, entre els fluxos de les quals es desembolica la major part de l’economia productiva del sud de la província.

Tal com han explicat Vicente García Nebot i Carlos González Triviño, durant el transcurs de la jornada, “el rellançament de Valpark és l’única peça necessària per a completar el puzle d’una reindustrialització sostenible a llarg termini de la província de València, sumant les comarques interiors i centrals a tot el procés de prosperitat industrial que s’està gestant al voltant de la fàbrica de baterias elèctriques de Sagunt, en l’àrea metropolitana de València i al sud de la mateixa amb l’electrificació de Ford”.

Valpark permetrà establir un “contrapunt simètric de reindustrialització que complemente el pol industrial de Sagunt al sud de l’àrea metropolitana de València, implementant una governança industrial per a un model econòmic sòlid, distribuït, cohesionat i estructurat entorn del Corredor Mediterrani”.

Sòl logístic

Un altre dels aspectes en els quals s’ha incidit durant la jornada és en “la necessitat de disposar de sòl industrial en parcel·les de gran dimensió al servei de les comarques de La Costera, La Vall d’Albaida i La Safor”. En aquests moments la inexistència de parcel·les per damunt dels 100.000 metres quadrats és un fre evident a l’economia industrial d’aquestes comarques i a la seua modernització industrial mitjançant nous projectes tractors d’impacte que dinamitzen el conjunt de l’economia.

Per les seues dimensions i característiques, la plataforma de Vallada és l’única opció a curt termini per a la implantació de grans empreses tractores del sector industrial a les comarques centrals.

Connexió intermodal

La presidenta provincial de CEV, Eva Blasco, no ha volgut oblidar els estrets llaços de Valpark amb els ports d’interés general de València i de Gandia. Com ja s’ha encarregat d’assenyalar l’Autoritat Portuària de València totes dues connexions modals són viables tant tècnica com comercialment. La possibilitat d’implantar un node ferroviari en Valpark resulta perquè un dels elements diferenciadors clau del projecte.

Pacte comarcal de reindustrialització

També ha valorat molt positivament els avanços en la col·laboració municipal entre tots els municipis de la Costanera per a dinamitzar tot el potencial logístic de la comarca segons un full de ruta compartit. Segons el parer de la líder provincial el fet d’existir un acord comarcal unànime dels municipis per a dinamitzar Valpark i tota la comarca “és un fet que transmet una gran tranquil·litat a la inversió empresarial i que pot facilitar enormement l’arribada de fons de la Unió Europea”.