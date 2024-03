Comença la campanya de protecció del Corriol camanegre a la platja de La Mata de Torrevella

El regidor de Medi Ambient i Platges, Antonio Vidal, informa que, com en anys anteriors, l'Ajuntament de Torrevella ha posat en marxa la seua campanya de protecció del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), una de les espècies d'aus més amenaçades del país i les poblacions nidificants del qual experimenten un successiu descens any després de.

A Torrevella cria principalment al Parc Natural de les llacunes de La Mata i Torrevella, però unes poques parelles també trien el sistema dunar del Paratge Natural Municipal “Molino de l'Aigua”, situat a la platja de La Mata, la més important de la ciutat.

La principal amenaça per a l'establiment dels nius en aquest sistema dunar ho constitueix la presència de gossos solts i l'aglomeració de persones. Per això, tots els anys s'estableix un clos de fusta i corda que tracta d'alliberar una franja de platja per als corriols camanegres, permetent l'ús en la resta de la platja. Però encara així, si hi ha gossos solts corrent per la platja o traspassant el clos, les aus no arriben a instal·lar els seus nius.

Adoptar mitjanes de conservació de fauna amenaçada en ambients urbans, com pot considerar-se la platja de La Mata, suposa un important repte que en anys anteriors ha tingut els seus fruits. No obstant això, poc es pot fer sense la col·laboració ciutadana: els usuaris de la platja de La Mata en la seua zona central, han d'evitar envair les zones barrades i reduir la presència de gossos que, de portar-los, sempre han d'estar lligats i transitar el més pròxim possible a la riba.

L'experiència acumulada per l'Ajuntament de Torrevella en la gestió pràctica d'esdeveniments de nidificació del corriol camanegre en el litoral del seu municipi, ha permés adoptar procediments i estratègies que, una vegada s'ha comprovat la seua efectivitat, podrien ser utilitzades en altres trams del litoral de la Comunitat Valenciana amb característiques similars.

Tals accions s'emmarquen en l'habitual i estreta col·laboració existent entre l'Ajuntament de Torrevella, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, i el Servei Provincial de Costas a Alacant. En el seguiment dels eventuals nius que puguen establir-se en el PNM 'Molino de l'Aigua', també participen el projecte local 'Corriol camanegre' i altres ciutadans col·laboradors.