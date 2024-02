Comencen a Gandia les obres de restauració del campanar de la Col·legiata

Les obres de restauració del campanar de la Seu de Gandia, element identitari i icònic de la ciutat els orígens de les quals es remunten al S.XIII, comencen aquest dimecres.

Els treballs, que seran executats per l'empresa de Xàtiva, Víctor Tormo SL, van ser adjudicats per l'Ajuntament de Gandia per un import de 777.000 euros i consisteixen a eliminar elements vegetals que puguen perjudicar l'edifici i millorar la part externa per evitar que puga entrar aigua que afecte l'estructura.

També es contempla una nova il·luminació; la restauració de l'interior del campanar i la introducció d'una sèrie de millores, amb l'objectiu que una part siga visitable i se sume així a la important oferta cultural de Gandia. Està previst que la intervenció tinga una duració de 18 mesos.

Aquesta actuació, acordada amb la Fundació per a la Restauració de la Col·legiata de Gandia, ha comptat amb aportacions de l'Ajuntament de Gandia, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha mostrat la seua satisfacció per l'inici dels treballs que ha qualificat de “una de les intervencions més importants en el nostre patrimoni històric, tradicional i identitari” i ha recordat que l'actuació ha estat possible gràcies a l'acord a què es va arribar durant la passada legislatura entre el consistori, la Fundació, la Diputació i la Generalitat, i que s'ha mantingut amb els governs actuals. “Aquesta obra permetrà que un dels elements més emblemàtics de la ciutat de Gandia es convertisca en un espai visitable després d'una millora arquitectònica que reivindicarà tota la seua rellevància”.

Per la seua banda, la regidora delegada de Patrimoni, Alícia Izquierdo, ha destacat la importància de la col·laboració entre institucions per emprendre aquest tipus d'intervencions i ha recordat que al novembre es van licitar els treballs. “La Col·legiata és part del patrimoni de la ciutat i amb aquesta intervenció la posem en valor després d'haver realitzat els corresponents estudis arqueològics previs”.

Per a la Fundació de la Restauració de la Col·legiata de Gandia, el començament d'aquestes obres és un motiu de gran alegria i satisfacció. “És una recompensa a tot el treball fet durant anys de forma silenciosa i constant. El començament d'aquestes obres realitzades en ple consens dins de la Fundació és per a nosaltres més que satisfactori”, ha indicat el president de la Fundació, Francisco Mas. “Cal donar les gràcies a totes les persones i institucions que ho han fet possible”, ha declarat.

Finalment, l'arquitecte redactor del projecte de les obres, Jesús Roche, ha explicat que “ara es durà a terme una primera fase del projecte de treballs previs que consistiran en el muntatge de les bastides, tasques de neteja i eliminació d'elements impropis. De manera que es puguen acabar els treballs d'arqueologia i estudis estructurals que possibiliten una completa lectura de les diferents fases constructives del campanar”. S'espera que aquesta fase de l'actuació es prolongue fins al mes d'abril i, en funció dels resultats obtinguts, es podrà introduir algun canvi al projecte o procedir als treballs de restauració pròpiament dits.