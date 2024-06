Comencen a Tavernes de la Valldigna els treballs de reposició de 9.000 metres cúbics d’arena en la platja de la Goleta

Demarcació de Costes, a través del Govern d’Espanya, ha iniciat aquest divendres els treballs de reposició d’arena en la platja de la Goleta de Tavernes de la Valldigna.

Els operaris de l’empresa adjudicatària ja han tancat i senyalitzat el perímetre de la zona afectada per esta actuació. S’abocaran més de 9.000 metres cúbics d’arena, tal com es van comprometre des de Demarcació de Costes després de la sol·licitud feta per l'alcaldessa Lara Romero en les últimes reunions amb els representants d'este organisme estatal.

Uns treballs que serviran per a depositar l'arena que en estos moments s’està extraent de la platja de Cullera i s’està transportant en camions fins al litoral de Tavernes. Està previst que els treballs de reposició d’arena finalitzen el pròxim 12 de juliol.

L’alcaldessa Lara Romero ha agraït a Demarcació de Costes “l’esforç que han fet per a iniciar esta actuació, així com a l’Ajuntament de Cullera per la seua sensibilitat i solidaritat amb Tavernes davant la situació actual de la platja de la Goleta”.

“Sabem que l’aportació d’arena no és la solució que necessitem, i per això seguirem reclamant que s’accelere el projecte de regeneració que tenim per a les nostres platges i que compta amb una inversió de 20 milions d’euros del Govern d’Espanya. Mentre arriba la solució definitiva hem d’agrair esta aportació de 9.000 metres cúbics com a mesura pal·liativa que serviran per a protegir les vivendes de la primera línia de platja i perquè veïns, veïnes i les persones que ens visiten este estiu puguen gaudir d’una platja de majors dimensions. Sacrifiquem uns dies este xicotet tros del nostre litoral que tindrà l'accés tancat, però això servirà per a poder gaudir de la nostra platja este estiu amb les millors condicions”, ha assenyalat Romero.