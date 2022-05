Comencen a la Vila Joiosa els treballs de regeneració del litoral i protecció del passeig marítim amb una escullera

A la Vila Joiosa han arrancat els treballs que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través la direcció territorial de Costes, per a regenerar i protegir el litoral vilero de la zona del Paradís que es va veure afectat pels fenòmens costaners de les passades setmanes.

La intervenció, executada per via d'emergència, focalitza els seus treballs en la construcció d'una escullera, un conjunt de blocs de ciment o pedra al llarg dels 300 metres que calcen el passeig marítim del Paradís amb la zona de platja, a fi de protegir-lo de l'acció de l'onatge. Al seu torn, es treballa en la retirada de farciment de terra que hi havia sobre la part afectada de la platja, permetent guanyar metres de platja en aquesta zona del Paradís que literalment va ser engolida pel temporal marítim. Els treballs iniciats també crearan nous accessos que connecten el passeig amb la zona d'arena al llarg de la nova escullera.

“Les obres han donat principi aquesta setmana i com hem pogut comprovar durant la visita, els treballs van a bon ritme” ha expressat Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa en la seua visita. L'alcalde ha volgut agrair la ràpida intervenció del servei provincial de Costes a la platja Paradís de la Vila Joiosa; una actuació que “permetrà la completa reparació dels danys causats pel temporal abans de la temporada d'estiu, millorant la protecció i condicions d'aquesta fantàstica platja de la Vila”, ha puntualitzat el primer edil.

La platja del Paradís va ser una de les zones més afectada pels fenòmens costaners que van afectar el litoral alacantí abans de Setmana Santa. L'actuació de Costas a la platja de la Vila Joiosa està sufragada amb gran part dels 600.000 euros que el Govern d'Espanya ha assignat per a pal·liar els efectes del temporal en el litoral de la província d'Alacant.