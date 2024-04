La consellera signa amb l'alcaldessa de Torrent el protocol per a una nova estació d'ITV que substituirà a la de Riba-roja

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, en la seua condició de presidenta de SITVAL, i l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, han signat un protocol d'intencions per a construir una nova estació d'ITV en aquest municipi.

El document estableix que el consistori es compromet a tramitar la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per a posar a la disposició de l'empresa pública una parcel·la de terreny en la qual SITVAL construirà i posarà en funcionament la nova estació per a la inspecció tècnica de vehicles.

Nuria Montes ha avançat que “la nova estació d'ITV a Torrent serà una realitat abans que acabe la present legislatura i substituirà la que hi ha a Riba-roja”, la tercera en importància de la Comunitat Valenciana, amb 100.000 inspeccions anuals.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que “la setmana passada vam haver de signar d'urgència el contracte d'arrendament durant tres anys del sòl en el qual està la ITV de Riba-roja perquè puga continuar prestant el servei a tots els ciutadans mentre es construeix la de Torrent.”

“Amb això”, ha afegit Montes, “hem ordenat uns de les atzagaiades que ens va deixar el Botànic ja que durant els primers mesos de 2023 no s'havia fet res per a garantir la continuïtat del servei” en aquesta zona.

Per part seua, l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado ha assenyalat que “hui és un dia molt important per a Torrent i per a tota la comarca, perquè ara sí que serà realitat la construcció de la ITV de Torrent, amb parcel·la accessible des de l'A7 i l'autovia de Torrent, amb la voluntat política del Consell de Carlos Mazón i de l'Ajuntament de Torrent, treballant en conjunt per a solucionar problemes als ciutadans”.

Estarà en el Mas del Jutge

El protocol d'intencions que han signat Nuria Montes i Amparo Folgado assenyala que “després de diferents visites i estudis realitzats pels tècnics del servei de SITVAL, conjuntament amb els de l'Ajuntament de Torrent” es considera idònia la parcel·la de propietat municipal situada al carrer Paret Decantada n.13 del Sector 1 Mes del Jutge.

Aquesta parcel·la, de 6.965,83 metres quadrats., està ara qualificada com a zona verda-jardí pel que l'Ajuntament de Torrent haurà de tramitar una modificació del planejament que la faça compatible amb el servei públic que pretén prestar SITVAL.

L'empresa pública, per part seua, considera que, per la seua ubicació i característiques, el polígon industrial Mes del Jutge és un entorn òptim per a la construcció i posada en marxa, en el curt termini, de l'estació d'ITV.

Amb la finalitat d'assegurar la coordinació entre l'empresa pública i el consistori i vetlar pel correcte desenvolupament de l'acord, totes dues parts nomenaren sengles responsables. A més, es comprometen a mantindre la confidencialitat de la informació que se subministren mútuament.

El protocol d'intencions té una duració de tres anys, prorrogable de manera expressa per dos anys més, i estableix que es desenvoluparà mitjançant acords específics.