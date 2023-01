Costes regenerarà set platges de la Safor amb aportacions d'arena

La Demarcació de Costes a València, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha aprovat el projecte de regeneració de les platges situades entre la desembocadura del riu Serpis i el port d'Oliva.

S'intervindrà a les platges de Rafalcaid (Gandia), Terranova (Oliva), Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles. Aquestes set localitats pateixen una erosió greu que intensifica els desastres naturals quan es produeixen temporals intensos, provocant danys en infraestructures i suposant un risc per a la població.

Per això, s'ha redactat un pla que contempla l'aportació d'arena com a solució més oportuna per a frenar la situació. Segons especifica el Ministeri, el volum d'arena necessari és de 691.381 metres cúbics i el pressupost ascendeix a 15,6 milions d'euros.

Els treballs s'estendran durant els pròxim 10 mesos.