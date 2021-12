Cullera evita el tall de l’abastiment d’aigua a 88 famílies per combatre la pobresa hídrica

L’Ajuntament de Cullera i l’empresa mixta Aigües de Cullera han evitat el tall del subministrament d’aigua potable a un total de 88 famílies de la localitat gràcies al fons social que combat la pobresa hídrica dirigit a aquelles persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’un 12% menys respecte a les estadístiques de l’any passat.

Les xifres, de finals de novembre, es van donar a conéixer ahir en el consell d’administració de la firma empresarial i que suposen un refermament del compromís municipal de «no deixar a cap persona enrere i construir una recuperació justa on l’ascensor social no es pare i cap família es veja privada dels seus drets més bàsics per una dificultat econòmica puntual», ha assenyalat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Cal assenyalar que des de 2020 i amb motiu de la pandèmia, el consistori de Cullera i l’empresa mixta Aigües de Cullera han ampliat les mesures socials de protecció contra la pobresa hídrica dirigides a aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat. Una ampliació que forma part del pla de xoc del consistori per a fer front a les dificultats econòmiques a les quals s’enfronten les famílies a conseqüència de la Covid-19.

Sobre la base d’aquest programa d’acció, es financen o s’ajornen factures sense cap mena d’interés a totes les famílies que enfront d’esta situació excepcional presenten dificultats en el pagament de les seues factures.

L’empresa també disposa del denominat Pla 12 Gotes. Un programa de quota fixa que el client pot sol·licitar per a pagar cada mes el mateix import sobre la base del consum de l’any anterior. A final d’any s’estudia si l’import és superior o inferior en el consumit i es regularitza en els següents mesos, tornant al client la quantitat o finançant el pagament restant.

Entre altres mesures, també s’atorga més flexibilitat al client oferint la possibilitat de triar el dia del mes que preferisca que se li cobre la factura d’aigua.

Totes estes accions van en la línia que treballa l’Ajuntament de Cullera d’una recuperació justa i de garantia dels drets socials bàsics.