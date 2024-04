Cullera finalitza la restauració del refugi antiaeri del Cap del Far

L'Ajuntament de Cullera ha finalitzat les obres de restauració del Refugi Antiaeri de la Guerra Civil de defensa de costes del Far, i de senyalització i millora dels accessos al conjunt del Mirador del Far, subvencionades per la Diputació de València en el marc de la convocatòria per a la recuperació de la Memòria Històrica.

Els treballs han consistit en la neteja, desenrunament i restauració del Refugi, la dotació amb un sistema d'il·luminació, així com la senyalització i adequació per a les visites.

L'acció duta a terme culmina el procés de revaloració del Mirador del Far, on està situat el punt de defensa costanera de la Guerra Civil Espanyola, compost per l'escultura del Memorial de la Defensa de Cullera i el Refugi antiaeri. L'accés al Mirador transcorre a través d'unes sendes barrades per a la protecció dels usuaris i disposa de bancs i una àrea de jocs infantils.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha manifestat la seua satisfacció davant la recuperació i posada en valor de “un lloc tan emblemàtic i carregat d'història per a la Ciutat”. “Amb la restauració d'aquest refugi antiaeri aconseguim fer un pas més a conéixer la història de la nostra ciutat i per a saber com era la Cullera de l'època de la Guerra Civil”, ha prosseguit l'alcalde.

Amb aquesta actuació, ha assenyalat Mayor, “el Mirador del Far s'ha convertit en un referent de la recuperació de la Memòria Històrica. Uns fets que no han de tornar a repetir-se, i per a això, no poden ser oblidats. La memòria democràtica és un acte de justícia i solidaritat”.

Refugi Antiaeri de la Guerra Civil

El Refugi del Cap del Far de Cullera es troba al costat de l'ermita de los Navarros sota un xicotet monticle de costa, convertit en mirador.

Es tracta d'una construcció de formigó armat compost d'un magatzem de munició amb elevador i les dues plataformes on se situaven els focs d'artilleria, més el búnquer, que servia de lloc de comandament i control visual d'operacions i que se situa en un promontori just enfronte. Aquest conjunt de construccions van ser dutes a terme pel Govern de la República, després de la seua instal·lació a València, com a contraofensiva als atacs aeris que realitzava l'aviació aliada del bàndol nacional, fonamentalment l'aviació italiana de Mussolini concentrada a les illes Balears.

La línia de defensa costanera de Cullera es completava amb una sèrie de punts armats constituïts per casamatas per a l'artilleria, que partint del Refugi del Far, es disseminaven per la badia de Cullera.