Cullera injectarà 200.000 euros més exclusivament al sector turístic i d'oci amb un segon pla d'ajudes

L’Ajuntament de Cullera posa en marxa una segona edició del pla municipal ‘Recupera’t’, un programa que pretén reforçar l’activitat econòmica local, sobretot la centrada en l’àmbit turístic i de l’oci i que ha estat afectada per les restriccions de la pandèmia.

Enguany, este pla comptarà amb 200.000 euros d’ajudes directes dedicades exclusivament als i les professionals de les empreses turístiques i de l’oci, de l’allotjament, les agències de viatges i gestores d’activitats turístiques. A esta línia d’ajuda cal sumar la ja oferida fa uns mesos del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana i la Diputació, amb la qual cosa, entre les administracions locals i autonòmica sumen un total d’1,2 milions d’euros.

Este Pla 'Recupera’t 2021' ha sigut aprovat per unanimitat en la sessió plenària extraordinària del mes de març on l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha volgut destacar "l’aposta de govern no només l’any passat que ens va agafar la pandèmia per sorpresa sinó també enguany que hem doblat les ajudes i que més arribarem a totes les empreses locals que d’una o altra forma han patit la crisi sanitària i que han vist minvada la seua activitat normal".

Ajudes i beneficiaris

La novetat que enguany oferix esta convocatòria és que s’ha pogut ampliar el ventall de les persones i empreses beneficiàries del sector turístic. Cal destacar que a més de la inversió per plaça hotelera o les ajudes per a les empreses de restauració, com es va fer l’any passat, estes s’han pogut adreçar també a agències de viatges, empreses gestores de vivendes turístiques, pubs o festivals musicals.

Estes ajudes es donaran per concurrència competitiva, és a dir, fins que s’esgote el crèdit. Per a la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí, estes concessions econòmiques refermen "la importància que li donem a este teixit productiu, que ens ajuda a projectar i impulsar econòmica i socialment la ciutat".

L'Ajuntament, ara amb els informes precepctius, sol·licitarà la tramitació de les ajudes i informarà del seu període d'inici de sol·licituds.