Cullera obri expedient sancionador contra la Generalitat per iniciar obres en un centre de salut sense llicència

L'Ajuntament de Cullera incoarà un expedient sancionador contra la Generalitat Valenciana davant el coneixement d'unes obres sense cap mena de llicència ni declaració responsable en el centre de salut del Raval. Després de corroborar aquest fet, el consistori ha denunciat que la Conselleria de Sanitat ha iniciat aquesta reforma com “una excusa improvisada per a eliminar metges”.

El consistori ha informat que els serveis d'inspecció municipals tracten d'investigar el per què d'aquests fets i procediran a la corresponent sanció. No obstant això l'Ajuntament afig que també esperen que tramiten els permisos legals necessaris quan abans.

Fonts municipals informen que les obres es van iniciar el passat 2 de juliol, “just en el moment en què el veïnat del Raval i del Faro juntament amb l'Ajuntament es manifestaven enfront del Palau de la Generalitat” per a protestar contra les retallades sanitàries i exigir metges en tots dos consultoris. Una acció que, segons explica l'alcalde Jordi Mayor (PSPV), “és una altra de les improvisacions per a intentar enganyar i tapar el que és injustificable”.

L'alcalde ha mostrat la seua indignació i preocupació per les formes de conducta del Consell “els qui estan intentant mentir a tot un poble, amb excuses i coartades improvisades per a amagar el que en realitat estan fent: una retallada sanitària en tota regla a Cullera”.

Segons Major, l'inici de les obres sense cap mena de llicència “és un altre símptoma de la no planificació sanitària i les ocurrències sobtades per a encobrir les retallades”. Tot això, recalca, “està deixant-nos a Cullera una inseguretat sanitària que no mereixem, i mostra que l'única planificació que sí que tenen és la d'acabar amb els metges al Raval i amb la sanitat pública”.