Cullera transformarà el carrer Caminàs en un bulevard fins al passeig marítim

Aquest dilluns han començat a Cullera les obres destinades a la reurbanització i remodelació integral del carrer Caminàs dels Homens, una de les vies principals de la zona turística. Es tracta d'una inversió de més de 1,5 milions d'euros realitzada per l'Ajuntament de Cullera que atorgarà més espai per als vianants, així com la modernització de l'enllumenat de la via i nou mobiliari.

En paraules de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, “és un dels projectes més importants de l'actual legislatura”, i ha afirmat que mitjançant aquesta inversió “convertirem aquesta avinguda en un bulevard fins al passeig marítim més verd, més accessible i més bonic”.

Les obres, que han començat una vegada finalitzada la temporada d’estiu per a no perjudicar als comerços de la zona ni als turistes, tenen previst reorganitzar l’avinguda amb l’objectiu de dotar de major confort i benestar als ciutadans.

A més, se substituirà el paviment per un disseny amb dos colors que anirà degradant-se fins a arribar al passeig marítim. També se reemplaçaran tots els sistemes de clavegueram i aigua potable. Totes aquestes mesures comportaran una estètica concorde a la zona perquè quede totalment integrada amb el passeig marítim.

D’aquesta manera, la connexió entre el carrer i el passeig marítim serà més gradual i comptarà amb una xicoteta zona de jocs infantils. El projecte s'emmarca en el pla ideat pel govern municipal per a aconseguir “una ciutat més sostenible, accessible i amable”, ha finalitzat Mayor.