El CVC urgeix a rehabilitar les coves de la torre musulmana de Paterna per a garantir el seu ús continu com a habitatges

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha urgit a finalitzar el planejament de protecció i la redacció i execució del projecte de rehabilitació, regeneració i renovació de les coves de l'entorn de la torre musulmana de Paterna per a garantir el seu ús continu com a habitatges, serveis públics o espais productius

Durant la sessió plenària de la institució celebrada aquest dilluns, s'ha aprovat per unanimitat un informe sobre la situació com a Bé d'Interés Cultural (BIC) de la torre musulmana de Paterna i les coves de l'entorn.

Aquest document, sol·licitat per la Federació d'Associacions Veïnals de Paterna (FAVEPA), té com a finalitat estudiar l'estat del bé per si fora necessari dur a terme actuacions de conservació i restauració, ha indicat el CVC en un comunicat.

Així, ressalta la “gran responsabilitat de les administracions” en la conservació “digna” de les coves, així com la seua “responsabilitat indefugible” per a garantir el seu ús continu com a habitatges, serveis públics o espais productius.

L'informe també estudia els habitatges troglodites i fa una lectura arqueològica repassant els elements particulars de les de Paterna, incloses en el BIC, al mateix temps que se centra en la torre, les seues modificacions a través dels segles i l'evolució de l'entorn, en particular entre el XIX i el XX.

En aquesta línia, aborda el nivell de protecció des de la seua declaració com a monument històric i artístic en 1971 i les diverses obres dutes a terme a la torre musulmana des de 1972.

En l'apartat de Conclusions, el CVC es mostra partidari, entre altres consideracions, d'eliminar la condició suspensiva inclosa en l'autorització del projecte de restauració previst per a la torre i, en conseqüència, de permetre l'execució.