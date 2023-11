Destruïda a Cervera del Maestrat una granada de morter de la Guerra Civil trobada al castell

L'equip GEDEX de la Guàrdia Civil de València ha destruït una granada morter de la Guerra Civil trobada a Cervera del Maestrat. L'artefacte va ser trobat el passat 9 d'octubre pel personal que treballava amb una màquina excavadora en el jaciment arqueològic del castell de la localitat castellonenca, i van donar part immediatament al cos armat.

Els artificiers que es van desplaçar al lloc de la incidència van comprovar que es tractava d'una granada de morter, model 'valero' de 81 mm de calibre de la passada Guerra Civil. Aquest model va ser el mes utilitzat per tots dos bàndols en la Guerra Civil, i aquest concretament va ser usat en una zona que va ser front durant la contesa.

El projectil es trobava totalment enterrat en el terreny. Una vegada es van adoptar les mesures tendents a l'assegurament de la zona, es va procedir in situ a la seua destrucció controlada.

Davant la localització d'aquesta mena d'artefactes, malgrat el temps transcorregut i encara que presenten aspectes inofensius poden mantindre les seues propietats explosives intactes i qualsevol manipulació indeguda pot activar la seua càrrega. Per això s'han d'adoptar mesures de seguretat com no manipular-los ni traslladar-los de lloc, avisar el més prompte possible a la Guàrdia Civil, en el telèfon 062 i, fins que es personen els agents, allunyar-se i senyalitzar la zona, de manera que es puga impedir que altres persones s'acosten al lloc.