Dimiteix la regidora de Contractació de Torrevella, investigada per prevaricació per Anticorrupció

La regidora de Cura i Potenciació de la Imatge Urbana, Contractació i Personal, i segona tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Torrevella, Carmen Gómez (PP), ha renunciat als seus càrrecs municipals i de la seua acta d'edil en el ple municipal a conseqüència de la investigació que realitza Anticorrupció sobre ella per un possible cas de malversació.

El jutjat número 1 de Torrevella va acordar el mes d'agost passat l'obertura del judici oral, el cas investigat es remunta a 2015 pel possible fraccionament dels serveis per encarregar sense contracte 118.000 euros en material d'obres per a la construcció d'un parc; per això la Fiscalia demana 11 anys d'inhabilitació. Gómez també està imputada en la investigació d'irregularitats en l'execució d'un pla de xoc de neteja sense contracte en l'estiu de 2019 que va tindre un cost de 180.000 euros, i per això es demana una inhabilitació de 12 anys.

L'anunci de la dimissió s'ha produït en una roda de premsa en la qual ha comparegut al costat de l'alcalde Eduardo Dolón (PP) afirmant que ha sigut una decisió personal assessorada pels seus advocats.

Carmen Gómez, qui ha insistit en la seua innocència, ha sigut edil del PP des de 2011 en el consistori de Torrevella i ha format part dels dos governs d'Eduardo Dolón, el primer entre 2011-15, i el segon el d'aquesta legislatura iniciada en 2019 fins a la seua dimissió ara a la fi de 2022.

L'alcalde Eduardo Dolón també ha confiat en la innocència de Gómez i ha afirmat que la renúncia és “un acte de noblesa” i que ho fa “per a no danyar un projecte i un equip en el qual cree i del qual mai deixarà de formar part”.