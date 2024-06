Els regants de la Marina Baixa demanen a la CHX que envie aigua del Xúquer per la sequera

El Consorci d'Aigües de la Marina Baixa ha celebrat aquest dijous una junta general extraordinària per a actualitzar la situació hídrica de la comarca i tirar avant algunes propostes per a millorar la gestió en aquest moment d'alerta per sequera.

Entre elles, la reclamació a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) perquè done compliment al Reial decret 35/2023, de 24 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels Plans Hidrològics de diverses demarcacions, i en el qual s'estableix que les aportacions externes per a la Marina Baixa arribaran des de la planta dessaladora de Mutxamel o des del sistema de Xúquer, i no únicament des de la primera, com ara està previst.

Aquesta proposta s'ha acordat per unanimitat de la junta, que s'ha reunit en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Benidorm i ha sigut presidida per l'alcalde de Benidorm i president de la Diputació Provincial, Toni Pérez. En ella també han participat alcaldes i regidors dels municipis de la comarca membres del Consorci, representants de la CHX, i la vicepresidenta de la Diputació Provincial, Ana Serna.

En la sessió s'ha adonat d'últim informe de proveïment elaborat pel director tècnic del Consorci, Jaime Berenguer, un informe que de nou torna a garantir el subministrament hídric tant per al consum humà com per al regadiu per a tot el que resta de 2024, malgrat l'escassetat de pluges. En concret, segons les dades d'aquest organisme, entre juny de 2023 i juny de 2024 s'han recollit 141,70 litres/metre quadrat en l'estació de referència de l'Algar, la qual cosa dona com a resultat “un dels períodes anuals més secs dels últims 50 anys”.

El tècnic ha exposat que, encara que inicialment la seua arrancada estava projectada per a juny, el passat 14 de maig van començar a arribar a la Marina Baixa les aportacions exteriors des de la IDAM de Mutxamel, corresponents a l'avançament previst d'1 hectòmetre cúbic per a 2024. Una quantitat que, “encara que ha aconseguit estabilitzar la situació dels embassaments”, només representa “un 40% del volum previst”. Davant aquest fet, i la previsió que aquest hectòmetre es complete amb el transvasament d'altres 5 hectòmetres cúbics addicionals que es van aprovar en la junta general del maig passat, el Consorci ha reclamat que a més de l'aigua dessalada de Mutxamel s'incloga també l'aigua del sistema del Xúquer com a alternativa, tal com recull el Reial decret 35/2023. D'una banda, per a garantir el compliment de totes les aportacions previstes i aprovats per a aquest 2024; per un altre, per a assegurar l'arribada d'aquests cabals en el cas que es produïra qualsevol eventualitat en l'un o l'altre que impedira el transvasament.