Finalitzen les obres del polígon industrial de Manises 'Parc Empresarial de l'Aeroport'

Aquest dimecres ha tingut lloc la recepció de les obres del polígon industrial de Manises 'Parc Empresarial de l'Aeroport'. Aquesta actuació ha suposat una inversió de quasi 1.000.000 d’euros, derivada de la subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), d’Aigües de València i del pressupost municipal que estan destinats a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis per al polígon.

Els regidors de l’Ajuntament de Manises d’Urbanisme, Guillermo Martínez, i de Promoció Econòmica, Rafael Mercader, han coincidit a afirmar que “aquestes millores es veuran clarament reflectides en el dia a dia de les persones i empreses usuàries del polígon, però també serà més atractiu per a acollir noves empreses a les nostres instal·lacions, ja que s’ha aconseguit convertir-lo en una zona més accessible i adaptada a les necessitats actuals”.

Entre les actuacions que s’han portat a terme s’inclou la implantació de fibra òptica i sistema de vigilància mitjançant càmeres de seguretat connectades a la Policia Local. També s’ha millorat l’accessibilitat mitjançant l’ampliació de voreres i la disminució d’altura en els passos de vianants en compliment de la normativa vigent, així com també s’ha aprofitat per a redistribuir el trànsit duplicant el sentit, per exemple, al carrer Aviació.

A través d’un conveni amb Aigües de València, s'ha modernitzat la xarxa d’aigües potables amb la substitució de les canonades de fibrociment a polietilé i s’han canviat les escomeses d’entrada a les naus. A més, s’ha renovat la senyalització horitzontal i s’han col·locat dos punts d’aparcaments de bicicletes al carrer Roses: en els encreuaments amb el carrer del Cementeri i amb el carrer Juan de la Cierva.