El futur palau de Justícia d’Alzira es preveu que estiga acabat a la fi de 2023 i supose una inversió de 15,6 milions

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha presentat aquest dijous a Alzira el projecte per a la construcció del nou palau de Justícia de la capital de la Ribera Alta, que donarà servei a un partit judicial que abasta 23 municipis i una població de Dret de 138.000 persones. Les obres del nou edifici començaran a la fi de 2021 i està previst que acaben en l’últim trimestre de 2023.

Gabriela Bravo ha explicat a l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, i a la comunitat jurídica d’Alzira els detalls del projecte. Així, el nou Palacio de Justícia serà un edifici de 10.000 metres quadrats que s’alçarà en una parcel·la de 4.800 metres quadrats cedida per l’Ajuntament i situada al final de l’avinguda Luis Súñer de la capital de la Ribera Alta. Tindrà un cost estimat de 15,6 milions d’euros.

Els nous jutjats comptaran amb cinc plantes i un soterrani amb capacitat per a 69 places d’aparcament per al personal i 56 de rotació per a persones usuàries.

L’edifici podrà albergar a més de 900 persones diàriament, uns 200 professionals i 700 usuaris i usuàries. Tindrà 41 sales per a diferents usos i 49 despatxos. Totes les dependències d’ús administratiu comptaran amb llum natural -no ocorre així en l’actual edifici- i estarà dotat amb els més moderns sistemes de seguretat i confort tèrmic, a més de que serà completament sostenible.

En la planta baixa estarà el Registre Civil i la sala de noces. També se situaran ací les sales de vistes amb zones separades per a persones detingudes i víctimes, el jutjat de guàrdia ?amb accés independent? i els espais per a advocats, advocades, procuradors i procuradores.

En la resta de les plantes se situaran els set jutjats ja existents i s’ha reservat espai per a altres nous òrgans judicials, entre ells l’especialitzat en Violència de Gènere, la creació del qual ja s’ha sol·licitat al Ministeri de Justícia.

També es disposarà d’espai per a la Fiscalia, l’Oficina d’Assistència a les Víctimes, l’Institut de Medicina Legal, la Unitat de Valoració Forense amb cambra Gesell i la Unitat de Valoració Integral Forense.

Tal com ha explicat Gabriela Bravo, amb el nou Palacio de Justícia d’Alzira “es donarà resposta a una reivindicació històrica i, a més, se solucionarà el problema de la dispersió de les seus judicials”. Per a consellera, aquest és un edifici “que mira al futur” perquè “s’ha previst la possible ampliació” de la planta judicial.

A més, Bravo ha destacat que la confecció del projecte ha sigut “un exemple de col·laboració entre institucions”, ja que la Conselleria de Justícia i l’Ajuntament d’Alzira “han treballat de manera coordinada i en permanent contacte” per a prendre les decisions.

En aquest sentit, la consellera de Justícia també ha destacat que, malgrat la incertesa provocada per la pandèmia de la COVID-19, “no pararem els nostres projectes” perquè “ara més que mai, necessitem dinamitzar la nostra economia, traure obra pública, generar ocupació i continuar avançant”.

En l’actualitat, els set jutjats de primera instància i instrucció, així com la resta dels serveis de l’Administració de Justícia del partit d’Alzira, es reparteixen entre tres locals diferents. La pandèmia de COVID-19, a més, ha agreujat els problemes de falta d’espai per la necessitat de control d’aforaments. Per aqueixa raó, s’estan buscant espais per a habilitar una sala de vistes i el trasllat d’un jutjat com a solució provisional mentre es construeix el nou edifici.

A més, es continuarà millorant les dotacions tecnològiques dels jutjats d’Alzira ja que el pròxim 8 de febrer s’iniciarà la instal·lació del sistema d’enregistrament Aurea en un procés que durarà 10 dies. El nou sistema permetrà la presentació de documents digitals, la celebració de televistas i el seu seguiment a través de la Seu Judicial Electrònica.