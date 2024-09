Gandia impulsa un pla per al manteniment i promoció del comerç local davant l'era digital

L'Ajuntament de Gandia ha presentat el pla 'Alcem Persianes', una iniciativa que té com a objectiu afavorir l'obertura de nous comerços, facilitar la creació de nous llocs de treball, ajudar els negocis que ja estan oberts, facilitar la transmissió generacional dels negocis de sempre i millorar l'experiència de compra dels clients. tot açò es pretén acompanyar amb la millora de la competitivitat, la digitalització dels negocis, i el desenvolupament d'un entorn atractiu i còmode per als compradors.

“El comerç és una part molt important de la generació d'economia a la ciutat i hem de donar respostes a les necessitats”, ha afirmat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que ha presentat el pla acompanyat de la regidora d'Economia, Empresa, Ocupació i Comerç.

Prieto ha remarcat que el xicotet comerç de Gandia no s’escapa a la problemàtica que estan travessant altres ciutats, com ara, les noves formes de consum utilitzant internet com a vehicle de compra, les dificultats de la digitalització, la manca del relleu generacional o els preus a l’alça del lloguer de locals o oficines per poder emprendre un nou negoci.

El Pla Alcem Persianes, compta amb una partida inicial de 100.000 euros en ajudes directes per als emprenedors i emprenedores que volen obrir un nou negoci a Gandia. Aquest està estructurat en tres blocs: ajudes i subvencions, promoció de l'activitat i dinamització del comerç.

Pel que fa a les ajudes i subvencions estarà dotat amb un màxim de 5.000 euros per a despeses d'adequació, reformes del local i adquisició de mobiliari i maquinària per posar en marxa un nou comerç. A aquesta quantitat se sumaran fins a 2.000 euros si el nou negoci suposa l'alta d'autònom de l'emprenedor o emprenedora, i si es contracta una persona, s'atorguen 500 euros addicionals més. Amb això, qualsevol persona que vulga obrir un nou comerç Gandia podrà accedir a un ajuda directa de fins a 7.500 euros.

La segona línia d'ajuda és l'assessorament que es prestarà des de l'Oficina Invertir en Gandia perquè els emprenedors puguen accedir a ajudes i línies de finançament d'altres administracions i entitats com l'IVF (Institut Valencià de Finances), ENISA (Empresa Nacional d'Innovació) o l'ICO (Institut de Crèdit Oficial).

La promoció de l'activitat es farà a través de la posada en marxa tota una sèrie de recursos que serviran de reclam publicitari dels comerços i d'interacció entre l'oferta i la demanda per fomentar l'activitat. Entre les propostes hi ha una plataforma web, que facilitarà el contacte entre els propietaris dels comerços que volen traspassar el negoci i les persones interessades a adquirir-lo; es difondrà informació sobre les diferents associacions comercials, mercats ambulants, fires des del web de comerç; es posarà en marxa una Fira d'Oportunitats de negoci, amb franquícies i traspassos disponibles per posar en marxa nous negocis a la nostra ciutat; es continuarà a la línia de foment dels pàrquings públics; es posarà en marxa una ludoteca que complementarà la sala de lactància ja existent, tot a fi d'afavorir i fer més còmoda l'acció de compra.

Pel que fa a la dinamització comercial es potenciaran cites com la Fira i Festes, les Falles, la Fira del Motor, o els festivals musicals, entre altres iniciatives com Botigues al Carrer o el Destapat.

Sobre les ajudes a l'obertura d'un nou local ha explicat que l'ajuda serà d'un 80% del pressupost fins a un màxim de 5.000 euros que es podrien gastar en reformes, compra de mobiliari o maquinària. “Volem que l'obertura i l'inici d'un negoci siga més fàcil”, ha afirmat l'edil qui ha destacat que l'ajuda es concedirà de forma prèvia per facilitar l'obertura de l'establiment i que es podrà tramitar des de la Seu Electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina 'Invertir a Gandia'.

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 30 de novembre o fins a finalitzar els fons i s'hauran de justificar abans del 31 de desembre.

Durant la compareixença, s'ha informat que en 2023 s'han donat 108 llicències d'activitat i que, des de començament d'any, són ja 113 les atorgades pel que s'espera que 2024 finalitze amb una excel·lent xifra que l'alcalde ha atribuït a “la confiança, la seguretat jurídica, l'estabilitat i un entorn amable i responsable que s'ofereix des del govern municipal”, i que s'articula també des de l'oficina 'Invertir a Gandia', on s'ha atés i donat serveis a 174 empreses des del 2023 fins al 31 d'agost del 2024, a més d'ajudar en la constitució de 49 empreses noves.