Gandia rep una ajuda de 1,4 milions per a impulsar la competitivitat i la innovació en el Centre Històric Comercial

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha concedit al Ajuntament de Gandia la primera de les ajudes dels Fons Europeus Next Generation i que es tracta d'una inversió d'1.407.215 euros per a impulsar la competitivitat i la innovació en el Centre Històric Comercial i millorar l'accés en la zona comercial.

Així ho han anunciat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el vicealcalde, Josep Alandete, assegurant que "el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ens reconeix aqueix esforç i ens premia amb una subvenció que ens permet impulsar la competitivitat en un dels nuclis centrals de l'activitat econòmica, administrativa i social de la ciutat...”, ha expressat l'alcalde.

D'una banda, els fons permetran millorar l'accés a la zona comercial. Es tracta de la rehabilitació i millora del pont de la Avinguda d'Alacant, un projecte al qual el Ajuntament de Gandia ja s'havia avançat amb recursos propis i de fet, pràcticament ha conclòs.

Aquestes ajudes per a millorar l'accés a la zona comercial també inclouen la instal·lació d'elements tecnològics en l'entramat urbà com per exemple senyalística comercial digital, mobiliari urbà per a reciclatge o compactació de residus.

“Ara, amb la concessió d'aquesta subvenció, el Ministeri reconeix que la decisió del govern de millorar el pont d'Alacant era estratègica i estava emmarcada dins de l'agenda 2030 i els objectius que promouen els fons Next Generation. S'ha vist que la intervenció era urgent, necessària i estratègica, perquè és un accés molt important al Centre Històric i perquè guanya aqueix tipus de ciutat que estem construint entre totes i tots: amable, sostenible i segura, prioritària per al vianant...”, ha manifestat el vicealcalde.

En concret, del cost total del pont, xifrat en 1’4 milions d'euros, aquestes ajudes subvencionen un 77% del pressupost total executat, és a dir, 750.000 euros. S'ha aconseguit duplicar la inversió inicial prevista.

És el mateix que ha ocorregut amb les obres de millora de primera línia del passeig Marítim de la platja, on el Ajuntament de Gandia ha aconseguit duplicar la inversió, atés que dels 1’7 milions d'euros que anava a costar l'obra, el govern d'Espanya ha subvencionat la meitat a través de les ajudes concedides pel temporal Gloria.

Ajudes al Comerç

D'altra banda, amb aquestes ajudes concedides pel Ministeri en el marc del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència d'Espanya, a través del projecte que ha preparat el departament de Polítiques Econòmiques i Comerç del Ajuntament de Gandia en col·laboració amb la Cooperativa del Centre Històric de Gandia, “abordarem la innovació del comerç local amb inversions per a donar un valor afegit al comerç, com per exemple: La promoció i venda de la marca “Centre Històric Comercial Gandia”; La creació d'una base de dades comuna, unida a infraestructures de seguiment i control de fluxos de clients; La creació d'una web del comerç del Centre Històric Comercial que permeta obrir nous canals de venda. Accions de formació...”, ha explicat la regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer.

L'edil ha recordat que, de manera paral·lela, s'impulsarà la digitalització dels mercats de venda no sedentària, mitjançant el desenvolupament d'una pàgina web que de visibilitat a l'oferta comercial i proporcione una imatge harmonitzada, sota el paraigua d'una mateixa marca comercial.

L'àrea del Centre Històric Comercial Obert de Gandia aglutina al voltant de 329 comerços (aproximadament el 20% de l'oferta comercial de la ciutat), que al costat de la important oferta d'hostaleria i oci d'una banda, i el patrimoni històric i cultural d'una altra, conformen un enclavament molt dinàmic i un pol d'atracció per a la generació d'activitat econòmica. Una experiència de referència a nivell de la Comunitat Valenciana, reconeguda amb dos Premis Nacionals de Comerç Interior, tant per a l'entitat associativa Gandia Comercial Centre Històric Coop. V, com per al Ajuntament de Gandia, per les actuacions de renovació urbana comercial en el centre de les ciutats (any, 2010).

Un dels requisits bàsics per a poder optar a aquestes ajudes dels fons europeus era que la superfície comercial on s'haguera d'intervindre fora superior al 50% de l'espai total de l'àrea d'actuació, com és el cas del Centre Històric Comercial Obert de Gandia.