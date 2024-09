La Generalitat destina 16 milions d'euros a la millora de les instal·lacions de l'estació depuradora de la Vila Joiosa

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat aquest dijous, juntament amb l'alcalde Marcos Zaragoza, l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la Vila Joiosa.

Martínez Mus ha anunciat que la Generalitat Valenciana destinarà un total de 16 milions d?euros a la millora de les instal·lacions de l?estació depuradora de la Vila Joiosa en una actuació integral amb tres grans projectes que busquen no només fer més eficient aquesta infraestructura, sinó solucionar alguns problemes existents a la instal·lació, conforme li havia traslladat l'Alcalde Marcos Zaragoza.

Mitjançant el primer projecte “s'aconseguirà aigua reutilitzada de qualitat i s'eliminaran els problemes d'olors”, ha matisat Martínez Mus. El conseller ha afegit que, a més, “es millorarà el tractament de l'aigua amb el filtratge per evitar l'acumulació d'organismes vius, bacteris o algues”.

El segon pla implica la reforma de les estacions de bombament i impulsions d'aigües residuals del municipi fins a l'EDAR, per la qual cosa es renovaran les conduccions, que són, en general, canonades de fibrociment, i es repararan les estacions de bombament que estan deteriorades .

Al mateix pla està prevista la construcció d'un tanc de tempestes o anti-DSU per evitar descàrregues contaminants del sistema de sanejament a la desembocadura del riu Amadorio quan plou. Martínez Mus ha afegit que l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) ja treballa en la licitació de la redacció del projecte de construcció.

Finalment, està previst millorar el funcionament del sistema de transport d'aigua a l'estació de bombament Galandú, ubicada en una zona on hi ha instal·lacions sanitàries i habitatges.

En aquest sentit, l'Alcalde Marcos Zaragoza s'ha mostrat satisfet d'aconseguir la implicació i el finançament de la Generalitat per dur a terme aquests projectes del seu programa electoral. “El projecte mediambiental més important que es pot fer en un municipi és el tractament terciari de les aigües residuals, de manera que l'aigua regenerada presente unes condicions òptimes per al reg i per al baldeig dels carrers. Esta és una demanda dels agricultors i amb esta aigua de qualitat recuperarem molt terreny agrícola, per la qual cosa tindrem més zones verdes al municipi”. Es preveu que aquestes obres estiguin finalitzades a finals del 2025.

D'altra banda, el conseller de Medi Ambient ha anunciat la renovació del conveni de la Càtedra d'Economia Blava (Càtedra Interuniversitària d'Economia Blava i promoció del sector maritimorecreatiu) de la Universitat Miguel Hernández. Així, a través d'aquesta Càtedra, “es portaran a terme activitats formatives, de difusió i de recerca relacionades amb l'activitat del sector maritimorecreatiu sota els principis de l'economia sostenible”, ha remarcat el conseller. Entre les activitats de formació destaca la concessió de beques i ajudes, la impartició de cursos monogràfics, seminaris, tallers i conferències d'extensió universitària sobre aspectes relacionats amb l'economia del sector marítim, la regulació i les condicions ambientals i naturals. Martínez Mus ha volgut posar en valor les possibilitats de l'economia blava i d'un sistema que conjuga a la perfecció la protecció del territori amb el desenvolupament econòmic. En aquest sentit, el conseller ha remarcat que el port de la Vila Joiosa és un referent i que es treballarà de la mà del consistori en un pla que, entre altres coses, millorarà els accessos.

Zaragoza destaca que “aquest és un dels projectes que li vaig sol·licitar dur a terme juntament amb la construcció de la carretera de la baixada al port, de manera que, a més, aconseguirem dinamitzar el polígon industrial El Torres, on ja hem començat a treballar amb la creació de l'Entitat de Gestió i Modernització (EGM)”.