La Generalitat dona el vistiplau a una planta solar fotovoltaica a Bunyol

El projecte per a la 'Planta Solar Fotovoltaica One Victoria Bunyol' ha sigut aprovat pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines. La plata compta amb una capacitat instal·lada nominal de 2.600 quilowatts i una potència de mòduls fotovoltaics de 2.991,3 quilowatts.

L'aprovació del projecte inclou diverses autoritzacions, com l'administrativa prèvia, la de construcció i l'aprovació del Pla de desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat. El pressupost d'execució del projecte és d'1.924.278,76 euros.

La connexió de la planta a la xarxa elèctrica es realitzarà mitjançant la línia d'alta tensió de 20 quilowatts, L-05 Godelleta de la subestació elèctrica SET Bunyol. Això facilitarà la integració de l'energia solar en la infraestructura elèctrica existent.

El disseny de la planta ha sigut planificat per a minimitzar el seu impacte ambiental. Això inclou una disposició estratègica de les plaques solars seguint les corbes de nivell del terreny per a reduir l'escorrentia i millorar la infiltració d'aigua. A més, s'ha posat l'accent a mantindre i conservar zones de vegetació variada i preservar elements naturals com a oliveres i murs de pedra, la qual cosa contribueix a la integritat paisatgística i ecològica de la zona.

En línia amb aquests esforços de sostenibilitat, s'ha establit que l'altura dels panells solars no superarà els 3 metres i la de noves construccions estarà limitada a 3,5 metres, assegurant així una integració visual harmoniosa amb l'entorn natural.