La Generalitat implanta una nova connexió d'autobús entre València i Gandia perquè "Rodalies no funciona correctament"

València i Gandia comptaran amb un nou servei d'autobús llançadora que connectarà totes dues ciutats que es posarà en marxa aquest pròxim dimarts 2 de novembre. El nou servei el presentaven el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i que vindrà a compensar les mancances actuals del servei de Rodalia, segons ha reconegut el propi conseller.

“Volem complementar l'oferta que ara no funciona correctament del servei de Rodalia, amb una oferta potent que ofereix la Generalitat Valenciana perquè els veïns i veïnes de Gandia i la comarca puguen accedir en bones condicions de transport públic per a connectar-se amb la ciutat de València”, ha indicat Espanya. El conseller també ha remarcat que “és cert que en l'actualitat Rodalia no funciona com deuria. Per això, ho complementarem amb aquest servei d'autobús llançadora i mantindre'l, independentment de l'evolució que esperem que siga positiva del servei de Rodalies”.

Per part seua, Prieto ha volgut agrair “la sensibilitat del conseller i la Generalitat, ja que fa molt temps que estem en converses pràcticament setmanals per a abordar els problemes de Rodalies. Hem de lloar la generositat i la implicació de la Generalitat Valenciana, responent totes dues Administracions dels problemes dels ciutadans de Gandia, la Safor i comarques veïnes que utilitzen una connexió que és vital per a la nostra mobilitat, amb les oportunitats que suposa per als nostres veïns estar molt connectats amb València”.

El primer edil de Gandia també ha posat de manifest que “pensem que no fer res no és la solució, per això hem abordat amb la Conselleria els problemes de les freqüències de Rodalia. Volíem donar una resposta i fer-nos càrrec dels problemes que pateixen els seus usuaris, però també de les solucions que com a Administració els podem oferir”, afegint que “no hi ha solucions màgiques, ni solucions de hui per a demà. Però si que hi ha una petició formal per a reunir-me amb el president de Renfe i traslladar-li diverses propostes, en la línia de ser part nosaltres també part de la solució”.

Finalment, l'alcalde ha reiterat, com així ja el va indicar en el passat Ple de l'Ajuntament, que “aquesta no és una qüestió de debat partidari i tots units hem de portar propostes a Renfe, amb un treball que ja estem fent prèviament per a enriquir la nostra línia de Rodalia i perquè continuem necessitant les connexions de tren amb la capital valenciana”.

D'aquesta manera, de dilluns a divendres, s'establiran deu viatges diaris Gandia-València (des de les 6.15 fins a les 20.15 hores) i dotze València-Gandia (des de les 6.00 fins a les 22.00 hores), amb parades en l'estació d'autobusos en el cas de Gandia, i a València tant en l'estació d'autobús com l'estació de tren Joaquín Sorolla, amb un preu de 7,25 euros el bitllet senzill i de 6,25 euros a partir de dotze viatges.