La Generalitat inicia la reforma de l'aeròdrom de Benagéber, clau per a atallar incendis als Serrans i el Racó d'Ademús

La Generalitat ha iniciat les obres de reforma de l’aeròdrom de Benagéber destinades a recuperar una base per a mitjans aeris d’extinció d’incendis forestals que havia quedat fora d’ús per la deterioració de la instal·lació original, ja que, ateses les característiques del seu emplaçament, reuneix les condicions necessàries per a formar part de la xarxa d’emergències de la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, acompanyat pel director general d’Interior, Salvador Almenar, ha visitat la base i ha afirmat que “la Generalitat pretén, amb aquesta reforma, adaptar la infraestructura que gaudeix d’una ubicació estratègica, per a defensar tota la zona forestal dels Serrans i el Racó d’Ademús en cas que es declare un incendi”. “L’aeròdrom es transformarà, per tant, en una part imprescindible del sistema de resposta d’emergències”.

Amb aquestes obres a l’aeròdrom, que han començat aquesta setmana i es duran a terme en diverses fases amb un termini d’execució total de 18 mesos, es podrà tornar a donar ús a unes instal·lacions que actualment s’utilitzen de manera puntual per a emergències, a causa de la deterioració que hi ha hagut durant anys des que es va construir.

Aquesta infraestructura està situada en l'Alto de la Muela, una zona que reuneix diversos requisits clau, ja que està en una zona boscosa pròxima a l’embassament de Benagéber, molt ben situada pel que fa a les zones de risc d’incendi forestal i per la vulnerabilitat que té. Una vegada executada l’obra, els mitjans podran accedir a fer recàrregues de manera immediata.

A més de l’adequació de les pistes, també s’ha previst, en una segona fase, construir una edificació per a ús tant del personal de terra com dels pilots i el personal administratiu de la mateixa base, atesa la situació de l’aeròdrom respecte dels nuclis urbans més pròxims.

L’aeròdrom tindrà capacitat per a aproximadament 20 persones i comptarà amb àrees de descans i un garatge amb capacitat per a dos vehicles autobomba. Aquesta infraestructura serà autosuficient, perquè és impossible connectar-la a la xarxa d’aigües o l’electricitat. La base tindrà tots els mitjans necessaris per a realitzar operacions d’aterratge, enlairament, proveïment de carburant i càrrega d’aigua, encara que no serà una base permanent.