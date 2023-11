La Generalitat invertirà 6,5 milions en la recuperació i posada en valor de les muralles almoràvits d'Elx

La Generalitat Valenciana durà a terme el projecte de recuperació, restauració i posada en valor de les muralles islàmiques d'Elx, que daten de l'època almoràvit i que es troben en la seua majoria en el vessant del riu Vinalopó. Aquest dimecres s'ha realitzat la presentació del projecte al Pati d'Armes del Palau d'Altamira, a càrrec de l'arquitecte José Amorós, i on ha sigut present l'alcalde Pablo Ruz i el vicepresident primer i conseller de Cultura, Vicente Barrera.

“Gràcies al Consell per la implicació en la defensa del patrimoni. Es tracta d'un projecte pioner i essencial per a Elx”, ha subratllat Ruz, qui ha afirmat que “ser capaços de restaurar aquest espai ens convertirà al costat de Montesa i Xàtiva en un referent a l'entorn de la Comunitat Valenciana en la preservació de les muralles almoràvits però també en el conjunt emmurallat de la ciutat com aquesta”.

Barrera ha apuntat que es tracta d'una actuació iniciada amb els pressupostos participatius de l'anterior Consell del Botànic “i que ara impulsarem amb una inversió d'al voltant de 6,5 milions d'euros”.

L'actuació consta de quatre fases: en la primera d'elles es durà a terme una intervenció arqueològica per a conéixer de manera exhaustiva totes les restes en la zona de la intervenció, al que es destinaran quasi 670.000 euros.

La segona i tercera fase corresponen a la intervenció en muralla pròpiament, buidatge del fossat i talús amb la finalitat de regularitzar dels pendents existents, per al que es destinaran una mica més de 3,3 milions d'euros. Així mateix, es durà a terme la restauració de les restes de muralla, llenços de reforç i il·luminació patrimonial, amb un pressupost 2,15 milions d'euros.

Finalment, es faran els treballs d'accés al vessant, paisatgisme i il·luminació ambiental, amb un pressupost de licitació de 422.126 euros.