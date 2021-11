Un gos de la Policia Local rastreja la presència de drogues als accessos d'instituts de Manises

La unitat canina de la Policia Local de Manises, amb Aslan, el labrador retriever negre al capdavant, ha iniciat una campanya preventiva de consum de drogues als instituts d'educació secundària de la localitat i al mercat municipal dels Pins.

Es tracta d'una actuació en la qual, Aslan, acompanyat de l'agent de policia i propietària del ca, Patricia Álvarez, tracten de trobar punts calents en els quals puga ser habitual el consum de drogues i altres substancies estupefaents.

“Esperem que la figura de Aslan als centres educatius protegisca els menors de la presència de persones que poden oferir les substàncies il·legals a les portes dels centres”, ha afirmat la regidora de Policia de l'Ajuntament de Manises, Carmen Moreno.

Moreno al·lega que es tracta d'una campanya "preventiva que ja ha passat pels IES José Rodrigo Botet, Ausiàs March i Pere Boïl i que es repetirà de manera periòdica”.

Primer premi de l'Associació Nacional d'Instrucció Canina

Aslan, de tres anys d'edat, és el primer ca amb el qual compta aquesta unitat i està entrenat amb exercicis d'obediència. En 2019 va aconseguir el primer premi en la Prova d'Aptitud Ciutadana (PAC) de l'Associació Nacional d'Instrucció Canina.

El labrador està entrenat per a dur a terme tasques de localització i identificació de diferents substàncies il·legals de manera que, en el moment detecta aquesta substància, fa el senyal d'avís a l'agent de policia que s'encarrega de realitzar la corresponent revisió.

La unitat canina de la Policia Local de Manises es va posar en marxa uns mesos abans de l'inici de la pandèmia però a causa del toc de queda, no va poder realitzar nombroses actuacions i no ha sigut fins fa relativament poc temps quan aquesta unitat ha començat a funcionar al cent per cent.