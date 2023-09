El govern d'Elx xifra en 46 milions l'impacte econòmic que generaria a la ciutat l'arribada de la Dama

El govern d'Elx ha presentat un estudi realitzat per la Universitat Miguel Hernández d'Elx i el Cercle Empresarial d'Elx i Comarca (Cedelco) en el qual es xifra en 46,6 milions d'euros l'impacte econòmic que tindria la presència de la Dama a la ciutat.

Aquesta quantia es basa com a referent en una rèplica actualitzada dels visitants de l'any 2006, quan es van aconseguir una mica més de 384.000 visites durant els sis mesos d'estada a la ciutat. D'aquesta quantitat, 35,3 milions d'euros serien en concepte d'efecte directe i 11,2 milions d'efecte indirecte.

L'alcalde Pablo Ruz, ha assenyalat el “impacte econòmic evident i notable en el municipi amb la presència de la Dama, però també l'aspecte social i transformador d'Elx quant a millora d'infraestructures o campanyes turístiques”. A més, “existeix un vessant sentimental i emocional que no es pot deslligar d'aquesta equació, i és l'afecte i l'afecte dels il·licitans per la seua Dama”.

Els professors de la UMH, Marian Estrada i Antonio José Verdú, a més de l'investigador José Antonio Pérez Bastida, han sigut els encarregats de presentar aquest estudi, on han destacat l'impacte econòmic i social de la vinguda de la Dama a Elx, la seua implicació en el sector turístic i la creació d'ocupació i l'impacte en la vida de les persones.

Al mateix temps, aquest informe posa en relleu una sèrie de recomanacions com l'elaboració d'un pla estratègic que capitalitze el potencial cultural d'Elx amb la presència de la Dama, a més de crear un itinerari cultural i un ecosistema turístic amb el bust com a element principal. Però també la importància de realitzar una gestió econòmica individualitzada de la Dama i a nivell d'acció col·lectiva la posada en marxa d'una ruta ibera on Elx siga punt de partida i la creació de la Fundació de la Dama d'Elx.

Per part seua, el president de Cedelco, Salvador Pérez, ha assegurat que aquest informe “fonamentarà amb dades el retorn temporal de la Dama” i que està avalat per la UMH. A més, ha mostrat el suport a la iniciativa de l'Ajuntament d'Elx per a la tornada del bust.

L'alcalde Ruz també ha afegit que l'informe s'elevarà al Ministeri de Cultura.