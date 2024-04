El Govern millora de les connexions de Sagunt, “un nus industrial i logístic importantíssim per a l'economia d'espanyola”

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mantingut una reunió de treball amb l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, per al seguiment de les infraestructures viàries que el Govern desenvolupa en aquesta ciutat. Després d'aquesta reunió, la delegada ha subratllat que el Govern d'Espanya “està compromés amb la millora de les connexions viàries d'un nus industrial i logístic importantíssim per a l'economia d'espanyola i de la Comunitat Valenciana com és Sagunt”.

Per això, el Govern d'Espanya, ha dit Bernabé, invertirà prop de 90 milions d'euros en la connectivitat de l'Autovia A-23 amb l'Autovia V-23 i amb l'Autopista AP-7/A-7. La delegada ha assenyalat que aquest projecte “és una reivindicació històrica del municipi, que ara té una especial rellevància donades les expectatives de creixement per la instal·lació de la gigafactoria de Volkswagen”. Aquesta actuació permetrà millorar la connectivitat de l'entorn de Sagunt i del Port de Sagunt amb la Xarxa de Carreteres de l'Estat, tant cap a l'interior i nord del país, a través de la A-23, com cap al Corredor Mediterrani per la A-7 i l'AP-7. A més, una altra de les millores que també contempla l'obra és poder resoldre els problemes de capacitat, en la part de l'AP-7/A-7 que discorre entre l'A-23 i Sagunt nord.

Bernabé ha anunciat que es descarta el desdoblament del conegut com by-pass de Sagunt en la confluència de l'AP7 amb l'A7 “que podria suposar un greuge al territori del municipi” i s'aposta per “ampliar el ja existent amb un carril més per sentit, de manera que s'aconseguiran els 4 carrils en aquesta zona”. “Es tracta d'una gran notícia, de donar resposta a una demanda històrica del municipi i del seu alcalde que millorarà la connectivitat i competitivitat d'una ciutat que mira al futur”, ha afirmat.

La delegada ha indicat el Govern d'Espanya vol “compassar el creixement industrial amb la millora de les connexions viàries, però a més que eixe increment del trànsit, ha de tindre el menor impacte possible sobre la població”. Per això, s'instal·larà una pantalla acústica per a protegir i evitar molèsties al CEIP Sant Cristòfol i al Centre d'Educació Especial Albanta.

La delegada ha recordat que, “gràcies al Govern d'Espanya, la Comunitat Valenciana, i Sagunt en concret, alberguen la major inversió industrial de la història recent d'Espanya, amb 447 milions d'euros per a la gigafactoria de Volkswagen”.