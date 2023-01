La gratuïtat del bus urbà d’Ontinyent compleix tres anys multiplicant per cinc el nombre d’usuaris

La gratuïtat del bus urbà d’Ontinyent complix el seu tercer any amb xifres que constaten l’èxit d’una mesura implantada just abans de la pandèmia pel Govern d’Ontinyent. Un total aproximat de 175.000 persones l’han utilitzat en 2022 front a les 30.000 que pujaven al bus urbà abans de ser gratuït. L’increment ha estat exponencial: en 2020 i malgrat la pandèmia es triplicà el nombre d’usuaris; 122.800 en 2021 i 175.000 l’any que acaba. La xifra suposa pràcticament duplicar les persones usuàries respecte al primer any del servei, i multiplica per més de 5 els 30.000 usuaris anuals de mitjana als anys anteriors a l’entrada en vigor de la gratuïtat.

La regidora de Transport, Inma Ibáñez, destacava que “la resposta ha estat molt positiva, ja que a les persones majors de 65 i els joves menors de 20 anys, que venien sent les que més ho utilitzaven, estem afegint gent d’entre estos dos trams d’edat, principalment dones però també cada volta més homes. Podem dir que l’ús ja és universal a tots els sectors d’edat”, assenyalava.

Ibáñez posava en valor el fet d’aconseguir aquesta bona acollida de forma pionera, “molt abans que altres administracions prengueren mesures semblants”, i tenint la influència de molts factors que no s’esperaven, com ara la pandèmia “o l’augment dels preus del combustible, que no ha afectat ni va a afectar les previsions del Govern d’Ontinyent de seguir impulsant aquest servei”, manifestava. En aquest sentit, la regidora recordava que el govern ontinyentí, que ja va ampliar horaris enguany al bus per atendre l’increment de la demanda, té previst dotar-lo d’una tercera línia que arribarà al nou hospital i al polígon industrial.

La regidora de transport recordava que alguns aspectes claus en els bons resultats són també millores en el servei com la incorporació dels dos nous autobusos més maniobrables i amb espais interiors més amples; el redisseny i ampliació dels trajectes o la millora de les marquesines, entre d’altres.

Inma Ibáñez afegia que “posar aquest servei en marxa era una qüestió de justícia social i equitat, de suport a les persones amb recursos limitats o sense alternatives de desplaçament. Però a més afavoreix la vertebració urbana i la millora de la comunicació entre els barris; redueix les emissions de CO2 a l’atmosfera i descongestiona el trànsit”, apuntava. L’última enquesta realitzada entre les persones usuàries per l’empresa Investrategia, mostrava un “9 sobre 10” de satisfacció amb el servei.