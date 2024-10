L'Ajuntament d'Ontinyent prioritzarà les ajudes per a les instal·lacions fotovoltaiques col·lectives

L'Ajuntament d'Ontinyent prioritzarà donar ajudes a les instal·lacions fotovoltaiques col·lectives. Així es plasma en l’aprovació definitiva de la pionera ordenança municipal d’Ontinyent que subvencionarà amb fins a 900 euros.

En concret, esta ordenança, aprovada inicialment el passat juliol, està adreçada tant a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum individual com col·lectiu, i amb la seua aprovació definitiva ara es podrà obrir una convocatòria a la que es podran acollir totes les instal·lacions fetes des de l’1 de gener de 2024.

La principal novetat d’estes bases és l’aposta per sistemes d’autoconsum col·lectiu, la manifestació principal de la qual son les Comunitats Energètiques Locals (CEL), ja que fins ara només es podien acollir instal·lacions individuals. D’aquesta manera, qualsevol persona propietària d’un habitatge, local comercial o establiment en el casc urbà (excepte sòl industrial) pot participar en una CEL i obtindre els avantatges de les instal·lacions fotovoltaiques, sense necessitat de fer una instal·lació en la seua teulada, ja que la instal·lació pot ser col·lectiva i situada a una distància de fins 2 km. Les instal·lacions individuals en les teulades de les cases també son objecte d’estes subvencions, però amb menys punts que les col·lectives.

A mes a més, les vivendes situades en el conjunt protegit de la Vila i l’àmbit del pla de reforma interior del Centre Històric Raval–Poble Nou, tindran preferència per accedir a les subvencions. Sayo Gandia recordava que entre les bonificacions a l’IBI (que romandran actives fins a 2027) i les de l’impost de Construccions Instal·lacions i Obres, “L’ajuntament ha bonificat prop de 1 milió d’euros amb la seua ferma aposta per la transició energètica. Ara, amb el nou sistema de subvencions per concurrència competitiva, volem ampliar l’horitzó i fomentar la participació en sistemes d’autoconsum col·lectiu” remarcava la regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia.

Adhesió a la CEL

D'una altra banda el Ple de l’ajuntament d’Ontinyent aprovava a la seua última sessió l’adhesió del consistori a la Comunitat Energètica Local (CEL), per subministrar d’energia verda diversos espais municipals, estalviant així despesa energètica i reduint emissions. Tal com explicava Sayo Gandia, “les comunitats energètiques locals són un instrument clau per seguir fent realitat la transició energètica a nivell local. Actualment la CEL d’Ontinyent ha executat un projecte d’instal·lació fotovoltaica a la teulada de la Cooperativa Vinícola, i anem a adherir-nos a aquest projecte per subministrar d’energia a dos espais municipals com són el mercat municipal i les escales mecàniques adjacents”.

En concret, l’adhesió de l’Ajuntament comporta una participació del 12’76% en la CEL per a les instal·lacions del Mercat municipal, i del 3’53% per a l’escala mecànica. Segons s’ha quantificat pel Departament de Medi Ambient en un informe tècnic, el cost total de participació en la CEL per al consistori (28.255’70 euros) es podrà amortitzar en al voltant de 5 anys, ja que segons preus de mercat l’estalvi anual va a ser de 5.265 euros, amb la qual cosa a partir d’eixe moment esta quantitat serà estalvi net per a l’Ajuntament. A més a més, la reducció d’emissions d’estes dues instal·lacions serà de 8.547 kg anuals, un equivalent a l’impacte de 29 arbres anuals. Sayo Gandia explicava que “volem seguir afavorint l’ús de renovables i contribuir a la reducció de les emissions de CO2, i per això també és important donar exemple des de les administracions”.