L’Ajuntament de Sagunt recorrerà l’anul·lació del TSJCV de la declaració de Paratge Natural de la muntanya de Romeu

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sagunt, que s’ha reunit este matí, ha dictaminat favorablement presentar un recurs de cassació en relació a la recent decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre el Paratge Natural Municipal de la muntanya de Romeu, per a elevar-lo al pròxim ple Ordinari d’abril i procedir a la seua votació. Este recurs es presenta a causa de la sentència recent del TSJCV que va estimar parcialment el recurs de l’empresa LafargeHolcim Espanya SA, i va deixar sense efecte la declaració del paratge per part de la Generalitat Valenciana.

Tal com ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Quico Fernández, el recurs de cassació “està plenament justificat, i per tant entenem que el Tribunal Suprem l’admetrà a tràmit. També considerem molt probable que es pronuncie favorablement en la declaració del Paratge Natural”.

En este sentit, Fernández ha explicat que el que el tribunal ha tingut en compte del contenciós plantejat per Lafarge “és superable, perquè evidentment ací es tracta de defensar l’interés general, i jo crec que l’interés general està per damunt de qualsevol altra consideració, i més quan es tracta de defensar el patrimoni públic i el medi ambient, en una època com l’actual en la qual la sensibilitat pel nostre medi i pel canvi climàtic és pràcticament consensuada i forma part dels objectius a nivell europeu”.

La presentació del recurs ha obtingut els vots a favor dels grups de l’equip de govern, mentre que els grups de l’oposició s’han abstingut. A més, Fernández ha indicat que aquest expedient i el recurs de cassació s’emportaran al pròxim Ple Ordinari d’abril, “tal com ho faran també la Generalitat i, se suposa, que Acció Ecologista Agró i aquells que han estat interessats en el procés”.