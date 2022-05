L'alcalde de Ciudadanos de Loriguilla expulsa del govern als edils del PSPV entre acusacions mútues de deslleialtat

L'alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro, de Ciudadanos, ha retirat les competències als dos edils del PSPV, amb els qui havia signat un pacte de govern a l'inici de legislatura. L'acord de govern s'ha trencat mancant un any perquè acabe el mandat entre acusacions de deslleialtat entre les dues formacions, i ha provocat que Cs es quede en minoria en el ple amb els seus quatre regidors, enfront dels tres del PP i els dos socialistes.

En un vídeo divulgat per xarxes socials Alfaro ha assenyalat “les constants deslleialtats que venim patint per part del regidor Carlos Rodado”, deslleialtats que afirma “van començar al principi de la legislatura quan el partit socialista ens va exigir, després de tindre el pacte de govern amb les condicions establides, un salari per al regidor Carlos Rodado”. Assegura que es va rebutjar el salari perquè no estava dins de l'acord programàtic.

D'altra banda acusen els socialistes de crear un perfil fals en les xarxes socials “per a atacar i menysprear al govern, concretament al regidor Javier Cervera”. Afig també que Rodado li “va faltar al respecte” la setmana passada com a alcalde.

Asseguren que la decisió “ha sigut molt meditada” i que després d'això “pretenem centrar-nos en el que veritablement importa que és Loriguilla”.

Resposta del PSPV

Des de les files socialistes s'ha emés un comunicat en resposta a la decisió de l'alcalde que qualifiquen de “unilateral”. Asseguren que han sigut ells els que han patit “falta de respecte” pel que van demanar la convocatòria d'una comissió de seguiment del pacte “per a resoldre conflictes i millorar la gestió municipal”. No obstant això indiquen que l'alcalde Sergio Alfaro “no va acceptar dialogar amb nosaltres” mostrant una “evident actitud despòtica”.

Afirmen que han sigut els regidors socialistes els que han patit “deslleialtat institucional” per les “intromissions en les nostres àrees de govern i una nul·la comunicació interna que ens informara de les actuacions principals de l'ajuntament”. Conclouen que la decisió d'Alfaro obeeix a “qüestions partidistes i càlculs electorals”.