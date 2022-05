L'enfonsament d'un camió a Villena descobreix una canalització d'aigua subterrània del segle XVIII

L'enfonsament d'un camió en una foradada al carrer Menéndez Pelayo de Villena divendres passat, mentre s'operava en la millora de l'asfaltat d'aquesta via, ha permés el descobriment d'una canalització d'aigua d'uns 5 metres de profunditat que podria datar-se del segle XVIII, segons ha explicat l'alcalde, Fulgencio Cerdán. Asseguren des del consistori que aquest incident no té a veure amb possibles filtracions d'aigües subterrànies que afecten el ferm de l'asfalt, sinó a l'existència d'una infraestructura urbana que no es trobava documentada ni registrada per part dels serveis d'Urbanisme ni d'Arqueologia municipals.

Sobre aquest ‘minat’ en el subsol de Menéndez Pelayo, els informes tècnics descarten en principi un risc imminent de nous despreniments o enfonsaments, encara que les operacions d'avaluació continuen en marxa.

L'alcalde ha confirmat que, en la vesprada del divendres quan es va produir l'incident amb el camió, ja es va detectar que hi havia una volta, i fins i tot es va arribar a plantejar l'existència d'un possible refugi de la Guerra Civil, circumstància que ara es descarta de moment.

La infraestructura aquesta excavada sobre pedra calcària, té una profunditat d'entre 5 i 6 metres, i apunta que podria arribar des del carrer Menéndez Pelayo fins –almenys– la Plaça Major.

Aquesta troballa es va produir després de l'incident amb uns dels vehicles pesants que operen en la millora de les calçades de diversos carrers que es desenvolupa al llarg d'aquests dies. “Una operació de millora del nostre sistema de distribució de l'aigua que estem duent a terme perquè en els últims 50 anys no s'ha fet res, cap inversió en aquesta matèria. Nosaltres, des del minut zero l'estem desenvolupant perquè, encara que són obres que acaben sota terra, estem convençuts que són més necessàries que unes altres que llueixen més, però que renden menys socialment”, ha comentat Cerdán.

Inversions

Cerdán va explicar que el “mal estat del nostre subsol és una realitat, per això des de l'inici de la legislatura -després de la primera reunió amb els tècnics municipals- els partits que formem la coalició de govern vam haver de renunciar a alguns dels nostres projectes del programa electoral per a desviar fons a aquest efecte”. Fruit d'això assenyalen que al llarg d'aquesta legislatura s'ha generat projectes de reforma de les canalitzacions d'aigües de proveïment, pluvials i sanejament per valor de més de 9 milions d'euros, “la més important de tot el període democràtic”.

Entre els projectes que va esmentar l'alcalde es troben les obres dels carrers José María Soler i Román, per on circulen les canalitzacions que doten d'aigua potable al 90% de la ciutat. Al costat d'elles, ja està programades les ramificacions que donaran cobertura a la resta de la ciutat, part d'elles vinculades a les futures obres de l'avinguda de la Constitució i les consegüents ramificacions.