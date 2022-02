Les obres del Pont Vell d’Ontinyent afloren un molí medieval integrat en l'estructura

La torre Albarrana situada en la part del Pont Vell d’Ontinyent que dóna al barri de Sant Rafel molt probablement va ser en origen un molí del segle XV, i no una estructura defensiva, tal com es pensava fins ara. És un dels descobriments que han eixit a la llum amb les obres que està duent a terme l’Ajuntament per tal de restaurar i rehabilitar aquest emblemàtic pont del segle XVI, que eren visitades aquest dimarts per l’alcalde, Jorge Rodríguez.

L’alcalde, que recorria la zona acompanyat pels edils Joan Sanchis (Territori) i Manuel Cuesta (Serveis Municipals), així com tècnics i membres de l’equip de l’obra, posava de relleu el “doble interés” de l’actuació, “que ens serveix per recuperar un dels elements patrimonials més emblemàtics de la ciutat, i a més perquè és una actuació amb un destacada vessant arqueològica que ens permetrà conéixer parts de la nostra història que estaven amagades”.

Cal recordar que el pont ja es va sotmetre a una primera fase de restauració en 2019, uns treballs que es reprenen ara unificant les tres fases restants previstes. El projecte va estar encomanat a l’Institut de Restauració del Patrimoni i el Grup d’Investigació sobre paisatge i arquitectura rural de la Universitat Politècnica de València, i suposa una inversió de mig milió d’euros que es preveu que estiga acabada abans de la tardor.

Amb l’inici d’esta segona part de les obres han eixit a la llum una sèrie d’elements que es trobaven ocults, i entre els que destaquen vestigis d’una infraestructura hidràulica a la part inferior de la torre Albarrana que demostrarien que aquesta era originalment un molí (datat en la segona meitat del segle XV i per tant anterior al propi pont), que a més estava interconnectat a la xarxa hidràulica de molins existents en l’entorn del riu a l’època.

L’arqueòleg Ignacio Hortelano i l’arquitecte Antonio Gallud (membre de l’equip redactor de l’obra junt a Miguel del Rey), coincidien en destacar l’interès d’estes troballes, que ara van a tractar de corroborar-se. L’inici de les obres també han tret a la llum el mur de pedra de la base d’esta torre, no tan antic, que tot apunta a què es va construir per guanyar espai al riu per crear una horta en aquesta zona; així com una xicoteta font.

Les obres també s’espera que traguen a la llum les estructures d’un tercer ull i tallamar en la part que dóna a la Plaça de Baix i que es van detectar en la primera fase de les obres, estructures que corroborarien que el pont tenia en origen una longitud notablement major a la que està visible. Antonio Gallud explicava que l’actuació que comença ara inclourà una important vessant estructural, per atendre els desperfectes registrats amb el pas del temps, les crescudes del riu i el pas de vehicles pesats fins que aquest va estar prohibit. Dins d’esta actuació destaca el “cosit” de les estructures amb un sistema que inclourà la injecció de barres de materials com fibra de carboni, un “cosit” que quedarà invisible una volta finalitzada l’obra.