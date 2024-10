Llum verda a la transformació de l'antic economat dels Alts Forns de Sagunt per a destinar-lo a recursos per a persones majors

Llum verda al nou Centre d'Envelliment Actiu (CEA) i Centre de Dia Port de Sagunt. L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i la vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, han anunciat aquest dijous l'inici de la licitació de les obres, que suposaran la remodelació de l'antic Economat d'Alts Forns del Mediterrani per a convertir-lo en un centre destinat a l'atenció de les persones majors i la promoció de l'envelliment saludable.

Així, després d'una reunió de treball entre totes dos administracions, Moreno i Camarero s'han desplaçat a l'antic Economat d’AHM, on han confirmat l'inici del procés de tramitació administrativa per a poder executar la construcció del CEA i Centre de Dia “com més prompte millor”.

“La Generalitat ja ha publicat la licitació del projecte de rehabilitació de l'antic Economat dels Alts Forns del Mediterrani per un total de 5.248.985 euros”, ha informat la vicepresidenta, en una visita a l'antic Economat d’AHM. Camarero ha detallat que les obres, que inclouen la rehabilitació de 4.005 metres quadrats per a albergar els dos recursos per als quals es destina, s'iniciaran, previsiblement, en 2025.

“Hui és un dia positiu per al municipi, per a la ciutadania i per al nostre patrimoni industrial”, ha afirmat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, qui ha explicat que els avanços en el CEA i Centre de Dia Port de Sagunt arriben “després de mesos de treball entre totes dos institucions”. “Agraïm a la vicepresidenta i el seu equip la voluntat de col·laboració i la sensibilitat que han demostrat amb una demanda històrica de la ciutat”, ha dit Moreno. “Des de l'Ajuntament hem traslladat sempre que la reforma de l'Economat era una necessitat urgent. D'una banda, perquè és prioritari oferir una atenció i unes cures de qualitat als i les nostres nostres majors. I, per una altra, perquè continuem recuperant un espai més de La Gerència”, ha detallat.

L'alcalde de Sagunt s'ha mostrat “satisfet” amb el desbloqueig d'un projecte, “que va ser elaborat per l'Ajuntament, malgrat ser una competència autonòmica, per a facilitar i agilitzar al màxim el procés”. “La nostra mà sempre està tendida per a avançar en iniciatives tan importants com esta i, en este cas, estem molt agraïts perquè hem trobat en la vicepresidenta una aliada per a poder continuar amb el CEA i Centre de Dia”, ha conclòs.

El nou Centre de Dia comptarà amb 50 places, que ja han sigut licitades per l'Ajuntament de Sagunt, i se situarà en la primera planta. El CEA, situat en la planta superior, complementarà el servici de l'actual CEA Port de Sagunt, instal·lat enfront de l'Economat.

D'acord amb les condicions de la cessió, la Conselleria equiparà i dotarà els nous espais dels mitjans humans i materials necessaris per a la seua posada en marxa i a més s'encarregarà del manteniment, conservació i reparació d'estos.