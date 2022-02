Manises inaugura les dues rotondes que eliminen el punt negre d'accidents de connexió amb el bypass

Les dues rotondes que eliminen el punt negre d'accidents en la connexió de la CV-370 de Manises amb el bypass ja estan a ple rendiment. L'obra, que ha dut a terme la Diputació de València, és una reivindicació històrica dels Ajuntaments de Manises i Riba-roja.

La intervenció, amb una inversió de 719.000 euros i que s'ha desenvolupat durant sis mesos, s'ha fet entre els punts quilomètrics 5,5 i 6,5 de la CV-370 de Manises a Pedralba per Riba-roja i Vilamarxant, una carretera que suporta el pas d'uns 17.000 vehicles diaris.

Abans, l'accés al bypass o des de l'autopista a aquesta carretera es feia mitjançant un carril central d'espera i incorporació per a realitzar els girs a l'esquerra, per la qual cosa era considerat com un tram de concentració d'accidents, donada la confluència de nombrosos girs amb encreuament de carril. Ara s'han substituït les interseccions per dues rotondes de 28 metres de ràdio exterior amb enllumenat i ornamentació de graveta de colors.

Les obres pertanyen al terme municipal de Manises, encara que bona part dels usuaris de la carretera viuen a Riba-roja de Túria. També en aquesta via es troba l'accés a algunes urbanitzacions de Manises.