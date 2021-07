Manises, seleccionada per a representar a Espanya en la convocatòria de Ciutats Creatives de la UNESCO

Manises ha sigut seleccionada per a representar a Espanya en la convocatòria de Ciutats Creatives de la UNESCO 2021. La localitat ha sigut triada per la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, per a integrar la Xarxa UNESCO de Ciutats Creatives “a conseqüència del valor actual de la seua producció ceràmica artesanal, l'origen de la qual es remunta a fa més de 700 anys, i que es caracteritza, entre altres aspectes, per l'ús de la tècnica del reflex metàl·lic d'inspiració islàmica”.

Així ho explica María José Viñals, la catedràtica, docent i investigadora de la Universitat Politècnica de València (UPV) que encapçala l'equip de Turisme i Patrimoni del Centre d'Investigació Arquitectura, Patrimoni i Gestió per al Desenvolupament Sostenible, responsable de la realització del dossier de la candidatura.

En aquest equip acompanyen a Viñals Lola Teruel, Laura Gilabert i Anna Sanasaryan, és a dir, el mateix equip que va redactar, en l'anterior convocatòria (2019), el dossier de la candidatura de Llíria en la categoria de Música. Llavors, la capital de la comarca del Camp del Túria va ser també designada candidata nacional i va entrar aqueix mateix any en la Xarxa UNESCO de les Ciutats Creatives.

La presentació de la candidatura és fruit “de més d'un any d'intens treball tècnic i participatiu de tot l'equip UPV, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Manises, les institucions i associacions de la zona dedicades a la ceràmica i els professionals del sector. Cal destacar, a més, el suport científic del Jaume Coll, director del Museu Nacional de Ceràmica González Martí”, indica Viñals.

Una Xarxa amb 7 camps creatius

La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO naix en 2004 a conseqüència de l'experiència de l'Aliança Global per a la Diversitat Cultural (2002), i ho fa amb l'objectiu d'incentivar la cooperació internacional entre ciutats que inverteixen en creativitat, considerada com a motor de desenvolupament urbà sostenible, i també en cultura i inclusió social. Aquesta Xarxa s'estructura entorn de 7 camps creatius: Literatura, Cinema, Música, Artesania i Arts Populars, Disseny, Gastronomia i Art Digital.

“La UNESCO obri la convocatòria cada dos anys”, assenyala Viñals, “i cada país pot enviar dues candidatures, de diferents categories, després d'haver realitzat una selecció d'entre totes les rebudes en la Comissió Nacional de cada país”. En aquest cas, al costat de Manises, l'altra candidatura seleccionada ha sigut la de Las Palmas de Gran Canaria en la categoria de Música.

“La UNESCO exigeix que la ciutat complisca amb uns requisits molt rigorosos de tipus tècnic, social i econòmic, i que demostre que la creativitat en el camp corresponent és un motor de dinamització social i per a l'economia local”, explica la catedràtica de la UPV.

“A més, la candidatura ha d'evidenciar el compliment dels principis de sostenibilitat, participació, inclusivitat, igualtat, equitat, qualitat, solidaritat, vocació internacional i transversalitat amb altres camps creatius diferents”, prossegueix Viñals, que afig que “un altre factor important és mostrar com l'activitat creativa és un element identitari de la societat local i com la seua perpetuació en generacions futures està garantida. A més dels espais de creació i els propis creadors, cal posar en valor els centres educatius i espais on es desenvolupa l'activitat, la producció científica que ha analitzat el fenomen, els esdeveniments nacionals i internacionals que la ciutat impulsa per a promocionar la seua creativitat, i les derivacions econòmiques i socials que tot això implica”, adverteix.

"La candidatura té possibilitats reals”

La candidatura de Manises “compleix perfectament amb aquests requeriments i per aquesta raó ha sigut seleccionada, en aquesta primera fase, per a representar a Espanya”, afirma Viñals, que destaca que la dimensió internacional de la ceràmica de Manises “té els seus orígens en segle XV, quan la seua fama va fer que s'exportaren peces al papat i les reialeses de tota Europa. Des de llavors, ha sigut un referent a nivell mundial, i hi ha peces ceràmiques de Manises en més de cent museus del món, entre els quals es troben els més importants”.

“Actualment -conclou-, la ciutat forma part de les associacions ceràmiques més representatives del sector, ocupant càrrecs de rellevància en aquestes, i a més, organitza un esdeveniment internacional des de fa 50 anys, la Biennal Internacional de Ceràmica, que és un dels més importants d'Europa i on regularment concorren artistes de més de 40 països. Per tot això, pensem que aquesta candidatura té possibilitats reals de ser seleccionada per a entrar en la Xarxa, decisió que coneixerem el mes vinent d'octubre, quan es faça públic el llistat de ciutats triades en totes les categories”.