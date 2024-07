La militància de Compromís aprova entrar al govern de Vila-real amb el PSPV i aprovar els pressupostos

La militància de Compromís per Vila-real ha aprovat per ampla majoria entrar al govern municipal del socialista José Benlloch, després de la consulta realitzada per la formació.

Els resultats han sigut molt majoritaris, així, amb una participació del 74% dels militants, durant els últims dies han donat el seu suport en un 74% també, front a un 19,5% que ha dit que no i un 6,5% que s'ha abstingut.

La consulta també ha preguntat sobre l'aprovació del pressupost per a aquest exercici 2024, ja que els comptes municipals encara no s'han aprovat, i el 'sí' també ha sigut majoritari amb un 76% de suport, mentre no ha hagut cap negativa i una abstenció del 24%.

L'alcalde socialista José Benlloch governava des de les passades eleccions en minoria d'11 edils, i ara amb el pacte amb els 3 regidors de Compromís s'aconseguiria una majoria absoluta sobrada que també s'espera que llime les asprors entre les dues formacions.

En números el pressupost de 2024 de l'Ajuntament de Vila-real pot aconseguir els 58 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de 5 milions respecte del de 2023.