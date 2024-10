El Ministeri adjudica per 102 milions d'euros la renovació integral de 46 km de la línia de Rodalia entre Bunyol i Utiel

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha anunciat la inversió de 101,8 milions d'euros en la renovació integral del tram Bunyol i Utiel, per la qual circula la línia C3 de Rodalia. L'objectiu és “reforçar la fiabilitat de la xarxa i millorar la qualitat del servei ferroviari”.

En concret, Adif ha adjudicat per 71,3 milions d'euros els treballs per a modernitzar 45,6 quilòmetres de via de tren convencional entre tots dos municipis amb la renovació del carril, les travesses i el balast de la via, l'adequació de les andanes de les estacions i l'adaptació de 13 túnels per a la seua futura electrificació.

Això se suma als contractes ja adjudicats per al subministrament de material per un global de 26,6 milions d'euros: carril (per 7,14 milions); balast (en dos lots, un de 5,16 i un altre de 5,19 milions); i entremaliades (per 9,11 milions); així com al contracte d'assistència i consultoria per al control i seguiment d'aquestes obres, per altres 3,9 milions d'euros.

L'actuació, contribuirà a incrementar la fiabilitat, disponibilitat, eficiència, eficàcia, modernitat, funcionalitat i resiliència de la infraestructura i les circulacions; a més de reforçar els estàndards de qualitat de l'explotació del servei, homogeneïtzar els elements de via (carrils i travesses), dotar de major regularitat al trànsit i contribuir a un increment de la velocitat dels trens i el confort als viatgers.

Així mateix, dotarà de major robustesa a les instal·lacions, optimitzant labors i costos de manteniment en instal·lar materials i equips de més durabilitat. Un altre dels objectius és minimitzar la probabilitat d'incidències que afecten el servei relacionades directament amb el funcionament de la infraestructura.

Aquesta actuació se suma a altres inversions rellevants per a la millora de la xarxa de Rodalia de València, com la modernització del tram Sollana-Cullera, en fase d'execució, i a la renovació de via entre Xàtiva i Alcoi.

Principals obres

Les actuacions es desenvoluparan en els municipis d'Utiel, Requena, Setaigües i Bunyol, a la província de València. Es renovarà integralment la via (carril, travesses i balast) en la via general i les d'apartat d'Utiel i El Rebollar, en les quals també s'instal·laran nous aparells de via (canvis d'agulles).

Així mateix, es realitzarà la neteja de drenatges i cunetes, la protecció contra despreniments i la consolidació, mitjançant la instal·lació de malles de triple torsió, xarxes de cable, bulonats i gunitats (per a la consolidació del terreny).

D'altra banda, s'adequaran les dimensions de les andanes de les estacions d'Utiel, El Rebollar, Sant Antoni de Requena, Requena, Setaigües i Venda Mina amb la finalitat d'adaptar-los al nou esquema de vies.

El projecte també contempla l'adequació de la secció dels 13 túnels del tram, en previsió d'una futura electrificació de la línia amb catenària a 25 KV. A més, es faran treballs d'obra civil en les estructures de 10 ponts i 22 passos superiors.

Així mateix, es preveuen comprovacions de les obres de drenatge transversal -segons el que s'estableix entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i Adif- per a garantir els cabals corresponents a un període de retorn de 25 anys.

L'actuació contribueix al compliment de diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb els quals està compromés el Ministeri, com el 9 (promoció d'infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat) i 11 (accés a sistemes de transport segurs, accessibles i sostenibles).

Aquesta actuació compta amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.