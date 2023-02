Morella en el projecte de digitalització d’aigües amb municipis d’Aragò i Catalunya

L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, l’alcalde d’Alcanyís, Ignacio Urkizu, i l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, han donat a conéixer avui el projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) de digitalització i modernització del cicle urbà de l’aigua. Aquest inclou fins a nou municipis de les comunitats autònomes d’Aragó, Cartalunya i la Comunitat Valenciana, els quals han estat presents en l’acte de presentació, i un pressupost conjunt de 13.423.179,62 euros amb ajudes dels fons europeus Next Generation. Alcanyís, Aldover, Deltebre, Monroig del Camp, Móra de la Nova, Morella, Paüls, Rubielos de Mora i Tortosa són les poblacions que realitzaran aquestes millores en la xarxa urbana d’aigües.

En el cas de Morella, el projecte compta amb un pressupost de 784.137,18 euros i obté una ajuda del 85% d’aquest. D’aquesta manera, té en compte que es tracta d’un municipi d’escassa població, però una gran superfície, així com altres nuclis urbans i masos que li donen una elevada dispersió geogràfica. Les millores estan enfocades a la sensorització i digitalització dels sistemes per a monitorar la quantitat i qualitat d’aigua extreta del medi natural. També reduirà la pèrdua d’aigua de tot el sistema d’aigua potable i assegurar la qualitat de la subministrada. A més, ajudarà a previndre i alertar sobre fuites o l’ús inadequat en períodes de restricció o sequera, identificar i detectar abocaments contaminants i establir sistemes d’alerta enfront d’inundacions urbanes en episodis de pluja.

L’alcalde de Morella ha destacat que “és molt important que Morella forme part d’este PERTE per a millorar el sistema de distribució d’aigua amb el qual contem”. L’edil ha explicat que “es tracta d’un projecte ambiciós per a modernitzar les xarxes de distribució d’aigües” i ha afegit que “sobretot des de Morella, Alcanyís i Tortosa hem impulsat aquest projecte en la primera convocatòria del govern per a fons europeus destinats a l’aigua”. Finalment, ha remarcat que “és un projecte ambiciós i una oportunitat per a millorar el servei de distribució d’aigües i clavegueram i la qualitat de l’aigua durant tots els processos”.

Consorci dels tres reis

Cal recordar que Alcanyís, Morella i Tortosa formen el consorci dels tres reis com un projecte de col·laboració que potencia els trets comuns d’aquestos tres territoris tan pròxims. Així, Rhamsés Ripollés, ostenta el càrrec de president d’aquest consorci d’es del principi d’aquest 2023 i en serà durant els pròxims dos anys.