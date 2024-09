Novelda comptarà amb noves vies de preferència ciclista en més de vint carrers

Novelda incrementarà en 7,5 quilòmetres les seues vies de preferència ciclista amb el pròxim inici d’una actuació que crearà tres nous tipus d’aquest tipus de vies que donaran prioritat a les bicicletes en més de vint carrers del municipi, garantint d’aquesta forma la connexió amb bici entre els principals nodes urbans amb l’anell perimetral cicloturista que voreja la ciutat.

La regidora d’Urbanisme, Isabel Miralles , ha anunciat el pròxim inici de les actuacions que convertiran en vies de preferència ciclista un bon nombre de carrers del nucli urbà, una intervenció pressupostada en 217.000 euros, subvencionada amb 140.000 euros per l’IVACE. Miralles ha assegurat que aquesta intervenció té com a finalitat, a més de garantir la connexió amb bicicleta entre l’anell de carril bici que circumda en municipi amb els principals punts de l’interior del nucli urbà, “continuar complint amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i buscar l’estalvi i l’eficiència energètica per a aconseguir una ciutat més amable i sostenible”.

Les obres, el termini d’execució de les quals serà de dos mesos, contemplen la creació de tres tipus de vies ciclistes diferenciades: el ciclocarrer, que convertirà en espais de preferència ciclista els carrers amb velocitat màxima limitada, com és el cas de La Romana, Cardenal Cisneros, Mèdic Rafael Navarro, Sant Roque, Emilio Castelar, Plaza Santa Teresa Jornet, Manuel Alberola, Navas de Tolosa, Travesia, Sergent Navarrés, José Noguera, Avinguda de Benito Pérez Galdós i Partida de Ledua; el carril bici segregat, això és, una via ciclista adossada a la calçada, que s’implantarà als carrers Monòver, Poeta Luis Pérez Beltrá, Mèdic Enrique Sala, Sant Agustí, Vicente Blasco Ibáñez, Passeig dels Molins, Avinguda Compositor Vicente Díez i un tram de l’Avinguda de Benito Pérez Galdós; i, finalment, la vorera ciclopedestre, que discorrerà sobre les voreres en la rotonda de l’Avinguda Mèdic Enrique Sala en la seua connexió amb la CV-820 i el N-325 de la partida de Ledua.

Aquesta actuació, que serà executada per la mercantil Aglomerats del Sud-est yq, porta aparellada altres intervencions, com el reforç de la senyalística de trànsit horitzontal i vertical, la implantació d’elements de detecció yla creació de nous passos de vianants, així com de nous punts de reducció de velocitat, concretament en el pont de la N-325 i al carrer Poeta Luis Pérez Beltrá.

La responsable d’Urbanisme ha assenyalat que aquest tipus d’actuacions responen als compromisos adquirits pel municipi, adherit a la Xarxa de Ciutats pel Clima de l’Agenda 2030, i que Novelda compta amb la seua pròpia Agenda Urbana, per a complir amb els ODS de Nacions Unides desenvolupant un tipus de “urbanisme estratègic que ens permeta, amb xicotetes inversions, poder fer front a aquesta mena d’infraestructures”.