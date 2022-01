Ontinyent avança en recuperar la gestió directa dels residus fora de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida

El ple de l’Ajuntament d’Ontinyent abordarà aquest dijous l’aprovació inicial d’un expedient per a la finalització de la gestió mancomunada del servei de recollida de residus domèstics, recuperant per tant la gestió directa d’aquest. El document, elaborat per una comissió tècnica, dóna suport a la recuperació de la gestió directa d’aquest contracte, per a garantir l’adequada posada en marxa del nou model de recollida “porta a porta” amb el que es pretén arribar a reciclar un 70% dels residus en 2026. El canvi no es produiria fins que puga activar-se la nova concessió municipal, una vegada licitats i adjudicats els plecs, al voltant de la tardor de 2023.

Les conclusions de l’informe apunten que recuperar el control sobre la recollida dels residus permetrà a la ciutat afrontar els reptes del seu nou Pla de Residus amb una major eficiència, qualitat i autonomia, amb una millora de les economies d’escala i sense que necessàriament això es traduïsca en un encariment dels costos globals i de la factura total a pagar pels veïns i veïnes.

Cal destacar també la diferència de plantejaments entre l’aposta ontinyentina pel “porta a porta” tant en la fracció orgànica com en la resta de residus, mentre que la Mancomunitat, a la versió preliminar del seu nou Pla de Residus contempla el cinqué contenidor per a la fracció orgànica en els municipis de més de 1.000 habitants. El document també constata una sèrie de deficiències i disfuncionalitats en l’actual gestió i control de la prestació del servei per part de la Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida, a la qual s’ha vingut delegant les competències a les últimes dues dècades.

Tot i les despeses que comportarà la implantació del nou model porta a porta, la previsió és que els costos per al contribuent s’equilibren, ja que la reducció de la quantitat dels residus que acabaran en les plantes de gestió rebaixarà el rebut del tractament dels residus. A més a més, en incrementar-se el reciclatge els ingressos municipals també augmentaran, el que permetrà ajudar a fer front a l’import final de la taxa.