Ontinyent es blinda contra futures inundacions dos anys després de la DANA que va deixar més de 400 l/m² en la localitat

L'Ajuntament d'Ontinyent ha executat i planificat, en col·laboració amb la Generalitat, la Diputació de València i el Govern central i a través dels fons FEDER, diverses obres antiinundacions per valor de deu milions d'euros, per a "blindar" el municipi d'un fenomen similar a la DANA del 12 de setembre de 2019, el major episodi de pluges torrencials registrat a la ciutat, que va deixar registres de més de 400 litres per metre quadrat.

Les pluges torrencials van danyar greument el col·lector general d'aigües i la inundació de diversos camins del terme municipal va provocar importants desperfectes dels baixos de nombrosos edificis. A més, desenes de persones van ser evacuades dels seus habitatges al carrer Cantereria davant el risc provocat per les inundacions, segons ha recordat el consistori de la localitat en un comunicat.

En aquest sentit, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i la Conselleria d'Habitatge van signar el Pla de Regeneració de la Cantereria, que suposa una inversió superior als tres milions d'euros. En concret, la Generalitat ha aportat un total de 1,6 milions d'euros, mentre que altres 600.000 euros provenen dels fons europeus.

En aquesta inversió, a més de la quantitat destinada a la compra dels habitatges afectats per la DANA i el seu posterior enderrocament, s'inclou l'actuació sobre els talussos de la zona i la creació d'un espai verd inundable similar al ja creat pel consistori en l'altra part del riu.

A més, actualment, l'adquisició de les cases es troba pràcticament finalitzada, mancant una autorització de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura per a poder modificar el Pla General d'Ordenació Urbana i donar llum verda a l'execució del projecte.

Per part seua, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va confirmar a l'inici de l'any la seua implicació per a crear un recorregut verd que s'executarà a través d'una inversió de 600.000 euros de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. En aquesta línia, la ministra Teresa Ribera va qualificar de "valenta" l'actuació de l'Ajuntament d'Ontinyent "davant els efectes del canvi climàtic".

Col·lector general d'aigües

Les obres del Col·lector General d'Aigües, que transita al costat del llit del riu Clariano, suposa "la major actuació d'enginyeria hidràulica executada a la ciutat", en incloure la instal·lació de més de dos quilòmetres de canonada i la seua protecció per a evitar danys en futurs episodis de pluges, i presenta un cost global de 4,76 milions d'euros, que finança al 90% la Conselleria d'Agricultura.

La consellera de l'àrea, Mireia Mollà, va confirmar el mes de juliol passat a l'alcalde d'Ontinyent que, a més de les reparacions d'urgència que es van executar en primera instància i de les obres del col·lector, s'estan programant fins a dos milions d'euros afegits en altres reparacions per a construir una nova xarxa d'aigües "a prova d'inundacions".

Una altra de les actuacions consisteix en la millora de la xarxa d'aigües en Benarrai, per a evitar futurs problemes d'inundacions en els baixos i cotxeres d'aquesta zona durant episodis de fortes pluges, alhora que es consolida una zona verda de més de 2.500 m². Les obres, adjudicades per al voltant de 500.000 euros, compten amb l'ajuda de la Diputació de València i la seua execució s'iniciarà en les pròximes setmanes.

Finalment, els camins del terme municipal han sigut objecte de nombroses actuacions executades per la Conselleria d'Agricultura en coordinació amb l'Ajuntament per a resoldre els desperfectes més importants. Aquestes obres també han comptat en el primer semestre d'enguany amb un paquet d'actuacions en set camins per valor de 160.000 euros, finançats amb ajuda del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.